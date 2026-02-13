YADEA sắp ra mắt mẫu xe máy điện được phát triển tại Việt Nam

Thương hiệu xe máy điện thông minh YADEA vừa cho biết ngày 1/3 tới đây sẽ khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh tại Bắc Ninh, đồng thời giới thiệu mẫu xe máy điện đầu bảng mới mâng tên YADEA Osta. Động thái cho thấy 2026 sẽ là năm dấu ấn quan trọng trong chiến lược mở rộng của công ty tại khu vực Đông Nam Á.

Việc khai trương nhà máy là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất công nghệ cao của YADEA tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về các sản phẩm di chuyển xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Hưng (xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến 100 triệu USD, Nhà máy sản xuất thông minh thế hệ mới của YADEA được định vị là mắt xích đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi cung ứng của YADEA tại Việt Nam và khu vực. Đây là mô hình Nhà máy sản xuất thông minh theo định hướng phát triển tương lai của YADEA, thể hiện năng lực sản xuất cao và tầm nhìn dài hạn của thương hiệu.

Nhà máy dự kiến tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động địa phương, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xe máy điện trong nước. Qua đó, YADEA khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam khi không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh mà còn chú trọng đầu tư công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển nguồn lực bản địa.

"Sự kiện ngày 1/3 tới đây không dừng lại ở ý nghĩa khánh thành nhà máy, mà còn là lời khẳng định cho cam kết gắn bó dài hạn của YADEA tại Việt Nam. Chúng tôi không đơn thuần xây dựng một cơ sở lắp ráp, mà triển khai các công nghệ lõi thông minh nhằm đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực," ông Liu Jia - Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam - chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của công ty tại thị trường gần 100 triệu dân.

Ngoài việc khai trương nhà máy, YADEA cũng sẽ giới thiệu Osta, mẫu xe máy điện đầu bảng (flagship) được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện trên chính dây chuyền sản xuất thế hệ mới của YADEA tại Việt Nam.

Mang phong cách thiết kế Neo-Retro, YADEA Osta là sự giao thoa giữa thẩm mỹ cổ điển và ngôn ngữ tối giản hiện đại. YADEA Osta sở hữu loạt nâng cấp toàn diện về thiết kế, khả năng vận hành và công nghệ, hướng đến việc thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc xe máy điện cao cấp.

YADEA Osta cũng gây ấn tượng với tầm hoạt động dài theo chuẩn WMTC, phù hợp điều kiện đô thị tại Việt Nam và độ bền bỉ cao nhờ những cải tiến đáng kể về công nghệ pin.

Bên cạnh đó, YADEA Osta dự kiến được trang bị hệ thống công nghệ an toàn chủ động tiên tiến – vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe tay ga cao cấp hoặc ô tô. Đi kèm là loạt tính năng thông minh, góp phần nâng cao sự an tâm và tiện lợi cho người dùng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Thông tin chi tiết và giá bán chính thức của YADEA Osta sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt./.