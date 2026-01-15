Hàn Quốc lập kỷ lục về xuất khẩu ôtô đạt mức 72 tỷ USD

Ngày 15/1, Chính phủ Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy xuất khẩu ôtô của nước này đạt mức cao kỷ lục trong năm ngoái, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường quốc tế đối với xe thân thiện với môi trường và xe đã qua sử dụng.



Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu ôtô năm 2025 tăng 1,7%, đạt mức cao kỷ lục 72 tỷ USD so với mức 70,8 tỷ USD của năm 2024, đồng thời vượt kỷ lục trước đó là 70,9 tỷ USD ghi nhận năm 2023. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc vượt ngưỡng 70 tỷ USD.



Cũng theo bộ này, ngành công nghiệp ôtô trong nước phải đối mặt với nhiều điều kiện bất lợi trong năm qua, đặc biệt là các biện pháp thuế quan từ Mỹ. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu đối với xe điện, xe hybrid xăng lai điện, xe chạy bằng nhiên liệu hydro và xe cũ sản xuất tại Hàn Quốc đã giúp thúc đẩy doanh số bán tại các thị trường nước ngoài.

Cụ thể, xuất khẩu xe thân thiện với môi trường tăng 11%, đạt 25,8 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu xe hybrid tăng mạnh 30%, lập kỷ lục mới với 14,8 tỷ USD.

Xuất khẩu xe đã qua sử dụng tăng 75,1%, đạt 8,87 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay nhờ uy tín của các thương hiệu ôtô Hàn Quốc và giá đồng won giảm.



Về sản xuất, sản lượng ôtô trong nước đạt 4,1 triệu chiếc trong năm qua, vượt mốc 4 triệu chiếc trong năm thứ 3 liên tiếp. Doanh số bán ôtô trong nước tăng 3,3%, đạt 1,68 triệu chiếc, trong đó xe thương hiệu Hàn Quốc đạt 1,36 triệu chiếc và xe nhập khẩu đạt 320.000 chiếc. Đáng chú ý, doanh số bán xe thân thiện với môi trường ở trong nước tăng 25%, đạt 813.000 chiếc, chiếm gần 50% tổng doanh thu nội địa.



Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh nền tảng của ngành công nghiệp ôtô trong lĩnh vực giao thông vận tải tương lai trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn./.

