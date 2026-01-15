Quốc hội Australia mâu thuẫn về luật kiểm soát súng và chống thù hận

Ngày 15/1, Lãnh đạo Liên đảng đối lập Australia, bà Sussan Ley cho rằng các cải cách của chính quyền Công đảng liên quan đến tội phạm thù hận và kiểm soát súng là “không thể chấp nhận được,” qua đó phát tín hiệu rằng đảng Tự do sẽ không ủng hộ dự luật này.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Quốc hội dự kiến nhóm họp trở lại vào ngày 19/1 để tranh luận và thông qua luật khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố tại Bondi.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần chỉ trích Thủ tướng Albanese, bà Ley hiện bày tỏ lo ngại rằng dự luật đang được thúc đẩy vội vàng.

Bà Sussan Ley nhấn mạnh “luật dài hơn 500 trang nhưng không hề nhắc tới thuật ngữ “Hồi giáo cực đoan” và “nếu Thủ tướng không gọi đúng tên vấn đề thì sẽ không thể giải quyết triệt để.”

Theo đó, bà cho rằng dự luật khó đáp ứng kỳ vọng của người dân Australia.

Trước đó, ngày 14/1, đảng Tự do đã triệu tập cuộc họp bàn luận về dự luật của chính quyền Công đảng. Đảng Tự do cho rằng dự luật sẽ không thể xóa bỏ nạn bài Do Thái, cũng như không đủ mạnh để trấn áp chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trên thực tế, nhiều nhân vật cấp cao trong đảng Tự do ủng hộ quan điểm này, trong đó có các nghị sỹ Angus Taylor, Anne Ruston và Paul Scarr. Trong khi đó, nghị sỹ đảng Quốc gia Michael McCormack nhận định đảng Quốc gia sẽ bỏ phiếu phản đối dự luật.

Theo ông, luật đang được thông qua một cách vội vã và không thực sự hướng tới ứng phó với chủ nghĩa bài Do Thái - vấn đề cốt lõi chính.

Trong động thái đáp trả phe đối lập, Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng việc Liên đảng đối lập rút lại sự ủng hộ đối với dự luật này là điều “khá bất ngờ.”

Ông nhấn mạnh chính Liên đảng đã nhiều lần kêu gọi triệu tập Quốc hội để thông qua các đạo luật mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn những vụ tấn công tương tự trong tương lai.

Thủ tướng Albanese chỉ trích động thái mới của phe đối lập và bác bỏ cáo buộc cho rằng quy trình lập pháp bị thúc ép.

Bên cạnh đó, ông Albanese cũng phản đối quan điểm cho rằng chỉ tiến hành sửa đổi luật khi ủy ban điều tra về nạn bài Do Thái hoàn tất nhiệm vụ./.

Australia họp Quốc hội sớm để thông qua luật kiểm soát súng và chống thù hận Hai viện của quốc hội liên bang Australia sẽ họp vào 2 ngày 19-20/1 để thông qua một dự luật tổng hợp thiết lập chương trình kiểm soát súng trên toàn quốc và tăng cường luật chống kích động thù hận.