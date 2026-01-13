Chính quyền Taliban phản đối quân đội nước ngoài hiện diện tại Afghanistan

Ngày 13/1, người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết Afghanistan không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ, trong đó có căn cứ không quân Bagram.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti của Nga, ông Mujahid nhấn mạnh căn cứ Bagram là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Afghanistan và Kabul sẽ không cho phép quân đội của bất kỳ quốc gia nào triển khai tại đây.

Theo người phát ngôn này, đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với ban lãnh đạo mà còn đối với toàn thể người dân Afghanistan và Afghanistan đã nhiều lần nêu rõ lập trường này.

Trước đó, hồi tháng 9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington mong muốn Afghanistan sớm chuyển giao quyền kiểm soát căn cứ Bagram cho Mỹ.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu yêu cầu này không được chấp thuận, song không nêu rõ những biện pháp cụ thể là gì.

Căn cứ không quân Bagram được Liên Xô trước đây xây dựng từ những năm 1950 và nằm cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 50km.

Sau khi Mỹ cùng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố ở Afghanistan, sau thảm kịch khủng bố ngày 11/9/2001, căn cứ này trở thành trung tâm hiện diện quân sự của Mỹ và liên quân tại Afghanistan.

Sau khi quân đội Mỹ rút quân vào tháng 8/2021, căn cứ này thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Taliban nắm quyền ở Afghanistan.

Nhiều năm sau đó, Bagram vẫn được coi là căn cứ có ý nghĩa chiến lược quan trọng tại Afghanistan./.

