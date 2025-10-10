Ấn Độ hướng tới bình thường hóa quan hệ với chính quyền Taliban

Ngày 10/10, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tuyên bố nước này sẽ nâng cấp “phái bộ kỹ thuật” tại thủ đô Kabul của Afghanistan thành Đại sứ quán.

Điều này đồng nghĩa Ấn Độ sẽ mở lại Đại sứ quán tại Afghanistan, vốn đã đóng cửa suốt 4 năm qua, như một bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ với chính quyền Taliban kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền vào năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong cuộc gặp lịch sử với Ngoại trưởng chính quyền Taliban - ông Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng Jaishankar nhấn mạnh rằng quyết định trên “đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và khẳng định tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.”

Ông cho biết Ấn Độ cam kết hỗ trợ phát triển Afghanistan thông qua việc hoàn thiện các dự án dang dở và khởi động 6 dự án viện trợ mới.

Các dự án bao gồm cung cấp xe cứu thương, thiết bị y tế, vaccine và thuốc điều trị ung thư, cùng các gói cứu trợ lương thực.

Liên quan đến vấn đề chống khủng bố, ông Jaishankar nhấn mạnh hai bên chia sẻ “cam kết chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực,” đồng thời kêu gọi phối hợp hành động chống khủng bố xuyên biên giới.

Ông cũng khẳng định Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan.

Về phần mình, ông Muttaqi bày tỏ mong muốn “thiết lập quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau,” đồng thời hoan nghênh việc Ấn Độ hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, đặc biệt trong các thảm họa thiên nhiên gần đây.

Ông khẳng định chính quyền Taliban sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa quốc gia khác.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong quản lý tài nguyên nước, thương mại, giáo dục và thể thao. Phía Ấn Độ cho biết sẽ mở thêm các chuyến bay giữa Kabul và New Delhi, mở rộng chương trình học bổng cho sinh viên Afghanistan và hỗ trợ phát triển môn cricket tại nước này.

Sau khi được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận, ông Muttaqi đã thực hiện chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 9-16/10.

Đây là lần đầu tiên một Ngoại trưởng trong chính quyền Taliban đến thăm Ấn Độ - được xem là cột mốc mang tính bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của New Delhi, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai quốc gia châu Á.

Trước chuyến thăm của ông Muttaqi, ngày 7/10, Ấn Độ đã cùng với chính quyền Taliban, Pakistan, Trung Quốc và Nga phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tiếp quản căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan./.

