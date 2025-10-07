Thế giới

Châu Á-TBD

Nga không có kế hoạch triển khai căn cứ quân sự tại Afghanistan

Đặc phái viên Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không có kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Afghanistan và Moskva phản đối mọi nỗ lực biến quốc gia này thành địa bàn của các lực lượng bên ngoài.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu họp báo tại Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu họp báo tại Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan - ông Zamir Kabulov - ngày 7/10 xác nhận, Moskva không có kế hoạch triển khai nhân sự hoặc căn cứ quân sự trên lãnh thổ Afghanistan.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trong khuôn khổ tham vấn Moskva về Afghanistan, ông Kabulov khẳng định: “Ngoại trưởng (Sergey) Lavrov đã nói rõ rằng Nga kiên quyết phản đối hành động triển khai căn cứ quân sự của bên thứ ba, dù tại Afghanistan hay ở các quốc gia láng giềng. Bản thân Nga cũng không có kế hoạch hay ý định như vậy.”

Ngoài ra, theo ông Kabulov, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Lavrov, Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi tuyên bố Kabul sẽ không cho phép Mỹ quay trở lại căn cứ không quân Bagram./.

(Vietnam+)
#Afghanistan #căn cứ quân sự #Nga #căn cứ không quân Bagram Afghanistan Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân

Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân

Đến thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường lực lượng tác chiến hải quân nhằm ứng phó với các hành động mang tính khiêu khích từ bên ngoài.