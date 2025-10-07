Nga không có kế hoạch triển khai căn cứ quân sự tại Afghanistan

Theo RIA Novosti, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan - ông Zamir Kabulov - ngày 7/10 xác nhận, Moskva không có kế hoạch triển khai nhân sự hoặc căn cứ quân sự trên lãnh thổ Afghanistan.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trong khuôn khổ tham vấn Moskva về Afghanistan, ông Kabulov khẳng định: “Ngoại trưởng (Sergey) Lavrov đã nói rõ rằng Nga kiên quyết phản đối hành động triển khai căn cứ quân sự của bên thứ ba, dù tại Afghanistan hay ở các quốc gia láng giềng. Bản thân Nga cũng không có kế hoạch hay ý định như vậy.”

Ngoài ra, theo ông Kabulov, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Lavrov, Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi tuyên bố Kabul sẽ không cho phép Mỹ quay trở lại căn cứ không quân Bagram./.

