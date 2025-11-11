Nhóm phiến quân Taliban thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết tại Pakistan

Ngày 11/11, nhóm phiến quân Taliban đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết cùng ngày, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương tại thủ đô Islamabad, Pakistan.

Vụ nổ xảy ra bên ngoài khu tòa án quận, nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ. Nhân chứng cho biết tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều ôtô bốc cháy, cửa kính vỡ tung và người dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, kẻ tấn công đã kích nổ khối thuốc nổ gần một xe cảnh sát đỗ trước cổng tòa án làm 12 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhân viên thực thi pháp luật.

Nhóm phiến quân Taliban đã ngay lập tức lên tiếng thừa nhận gây ra vụ việc, tuyên bố vụ đánh bom nhằm vào “các thẩm phán, luật sư và quan chức thực thi những phán quyết theo luật lệ phi Hồi giáo.”

Nhóm này đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi luật Hồi giáo được áp dụng hoàn toàn tại quốc gia này.

Giới chức Islamabad cho biết đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại thủ đô kể từ vụ đánh bom liều chết hồi tháng 12/2022.

Trong những năm gần đây, các hoạt động khủng bố của nhóm Taliban chủ yếu tập trung ở vùng Tây Bắc giáp Afghanistan, song vụ việc lần này cho thấy nguy cơ lan rộng ra khu vực đô thị.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang phải đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng từ các nhóm vũ trang.

Cùng thời điểm, lực lượng an ninh Pakistan đã giao tranh với các tay súng cố thủ trong một trường học ở huyện Wana, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan.

Bộ trưởng Naqvi cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này và cáo buộc Afghanistan có liên quan trực tiếp.

Islamabad cáo buộc Kabul dung túng cho Taliban cùng các nhóm vũ trang khác tiến hành các vụ tấn công xuyên qua đường biên giới dài và khó kiểm soát giữa hai nước, song chính quyền Afghanistan bác bỏ điều này./.

