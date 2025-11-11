Thế giới

Trung Đông

Nhóm phiến quân Taliban thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết tại Pakistan

Nhóm phiến quân Taliban tuyên bố vụ đánh bom bên ngoài khu tòa án ở Islamabad nhằm vào “các thẩm phán, luật sư và quan chức thực thi những phán quyết theo luật lệ phi Hồi giáo.”

Linh Tô
Hiện trường vụ nổ tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/11, nhóm phiến quân Taliban đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết cùng ngày, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương tại thủ đô Islamabad, Pakistan.

Vụ nổ xảy ra bên ngoài khu tòa án quận, nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ. Nhân chứng cho biết tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều ôtô bốc cháy, cửa kính vỡ tung và người dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, kẻ tấn công đã kích nổ khối thuốc nổ gần một xe cảnh sát đỗ trước cổng tòa án làm 12 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhân viên thực thi pháp luật.

Nhóm phiến quân Taliban đã ngay lập tức lên tiếng thừa nhận gây ra vụ việc, tuyên bố vụ đánh bom nhằm vào “các thẩm phán, luật sư và quan chức thực thi những phán quyết theo luật lệ phi Hồi giáo.”

Nhóm này đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi luật Hồi giáo được áp dụng hoàn toàn tại quốc gia này.

Giới chức Islamabad cho biết đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại thủ đô kể từ vụ đánh bom liều chết hồi tháng 12/2022.

Trong những năm gần đây, các hoạt động khủng bố của nhóm Taliban chủ yếu tập trung ở vùng Tây Bắc giáp Afghanistan, song vụ việc lần này cho thấy nguy cơ lan rộng ra khu vực đô thị.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang phải đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng từ các nhóm vũ trang.

Cùng thời điểm, lực lượng an ninh Pakistan đã giao tranh với các tay súng cố thủ trong một trường học ở huyện Wana, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan.

Bộ trưởng Naqvi cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này và cáo buộc Afghanistan có liên quan trực tiếp.

Islamabad cáo buộc Kabul dung túng cho Taliban cùng các nhóm vũ trang khác tiến hành các vụ tấn công xuyên qua đường biên giới dài và khó kiểm soát giữa hai nước, song chính quyền Afghanistan bác bỏ điều này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đánh bom #khủng bố Pakistan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.