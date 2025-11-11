Pakistan: Nổ bên ngoài tòa án, hơn 30 người thương vong

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 11/11 tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Có nguồn tin cho biết đây có thể là một vụ đánh bom liều chết.

Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát Pakistan cho biết vụ nổ xảy ra vào chiều 11/11 theo giờ địa phương bên ngoài tòa án ở Islamabad, nơi thường đông đúc khách tham quan. Nạn nhân chủ yếu là những người đến tòa án để tham dự một phiên tòa. Một số phương tiện đậu bên ngoài tòa án cũng bị hư hại trong vụ nổ.

Ngay sau vụ việc, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương và thi thể người thiệt mạng tới Viện Khoa học Y tế Pakistan.

Quan chức Pakistan dự báo số người chết có thể tiếp tục tăng do nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Cảnh sát chưa xác nhận nguyên nhân vụ nổ, dù có nguồn tin cho rằng nguồn phát nổ là bình gas đặt trong một chiếc xe. Đội rà phá bom đang tiến hành điều tra để làm rõ bản chất của vụ việc.

Vụ nổ ở Islamabad xảy ra một ngày sau khi lực lượng Pakistan được cho là đã ngăn chặn một âm mưu của phiến quân nhằm bắt cóc các học viên tại một trường cao đẳng do quân đội điều hành ở thành phố Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan.

Mặc dù không có người thiệt mạng, vụ đánh bom liều chết đã khiến khoảng 16 thường dân và một số binh sỹ bị thương, và các ngôi nhà gần trường cao đẳng bị hư hại nặng nề./.

