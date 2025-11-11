Thế giới

Trung Đông

Pakistan: Nổ bên ngoài tòa án, hơn 30 người thương vong

Một vụ nổ đã xảy ra ngày 11/11 tại thủ đô Islamabad khiến ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương. Có nguồn tin cho biết đây có thể là một vụ đánh bom liều chết.

Đài Trang
Cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường sau vụ nổ bên ngoài tòa án ở Islamabad, Pakistan. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường sau vụ nổ bên ngoài tòa án ở Islamabad, Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 11/11 tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Có nguồn tin cho biết đây có thể là một vụ đánh bom liều chết.

Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát Pakistan cho biết vụ nổ xảy ra vào chiều 11/11 theo giờ địa phương bên ngoài tòa án ở Islamabad, nơi thường đông đúc khách tham quan. Nạn nhân chủ yếu là những người đến tòa án để tham dự một phiên tòa. Một số phương tiện đậu bên ngoài tòa án cũng bị hư hại trong vụ nổ.

Ngay sau vụ việc, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương và thi thể người thiệt mạng tới Viện Khoa học Y tế Pakistan.

Quan chức Pakistan dự báo số người chết có thể tiếp tục tăng do nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Cảnh sát chưa xác nhận nguyên nhân vụ nổ, dù có nguồn tin cho rằng nguồn phát nổ là bình gas đặt trong một chiếc xe. Đội rà phá bom đang tiến hành điều tra để làm rõ bản chất của vụ việc.

Vụ nổ ở Islamabad xảy ra một ngày sau khi lực lượng Pakistan được cho là đã ngăn chặn một âm mưu của phiến quân nhằm bắt cóc các học viên tại một trường cao đẳng do quân đội điều hành ở thành phố Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan.

Mặc dù không có người thiệt mạng, vụ đánh bom liều chết đã khiến khoảng 16 thường dân và một số binh sỹ bị thương, và các ngôi nhà gần trường cao đẳng bị hư hại nặng nề./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đánh bom #phiến quan Pakistan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.