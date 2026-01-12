Hàn Quốc điều tra cáo buộc UAV xâm nhập không phận Triều Tiên

Ngày 12/1, cảnh sát và quân đội Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra chung để làm rõ các cáo buộc mà Triều Tiên cho rằng thiết bị bay không người lái của nước này xâm nhập không phận Triều Tiên.

Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết một nhóm phối hợp gồm khoảng 30 quan chức cảnh sát và quân đội đã bắt đầu điều tra vụ việc.

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đang ưu tiên điều tra các vụ việc trước đây liên quan đến thiết bị bay không người lái, tương tự như mẫu mà Triều Tiên vừa công bố.

Các chuyên gia trong ngành hàng không đã bác bỏ thông tin cho rằng những thiết bị bay không người lái mà Triều Tiên cho là xâm phạm không phận là do quân đội Hàn Quốc vận hành, cho rằng chúng dường như sử dụng các bộ phận thương mại giá rẻ không phù hợp mục đích quân sự.

Quân đội Hàn Quốc cũng phủ nhận việc điều động hoặc vận hành các thiết bị bay không người lái, được cho là tìm thấy ở Triều Tiên, làm dấy lên khả năng các thực thể tư nhân đứng sau vụ việc.

Trước đó, hôm 10/1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tiến hành các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái trong tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải “trả giá” cho những hành động này. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị tiến hành điều tra kỹ lưỡng, xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy quân đội Hàn Quốc triển khai thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên. Seoul cũng để ngỏ khả năng tiến hành điều tra chung liên Triều nhằm làm rõ sự việc./.

Hàn Quốc mở điều tra khẩn cáo buộc UAV xâm nhập Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 10/1 đã chỉ thị mở cuộc điều tra khẩn về cáo buộc thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối.