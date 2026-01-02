Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại, chấm dứt đối đầu

Theo Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 2/1 kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại, khẳng định Seoul sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng “về bất kỳ chương trình nghị sự nào” nhằm giảm căng thẳng liên Triều.

Phát biểu trong thông điệp Năm mới tại một buổi lễ ở khu phức hợp chính phủ tại thủ đô Seoul, ông Chung Dong-young nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần “chấm dứt tình trạng đối đầu liên Triều trong năm nay.”

Ông cho biết chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, với tư cách là một chính phủ có chủ quyền, sẽ ủng hộ triệt để hoạt động giao lưu của khu vực tư nhân và hợp tác trong các lĩnh vực như y tế công cộng, dịch vụ y tế và các vấn đề nhân đạo, đồng thời sẽ không hạn chế hay can thiệp vào những nỗ lực này.

Quan chức cấp cao Hàn Quốc bày tỏ: “Chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và về bất kỳ vấn đề nào để giảm căng thẳng liên Triều." Ông còn nhấn mạnh Seoul không ủng hộ quan điểm thống nhất theo hình thức “thôn tính.”

Bộ trưởng Chung Dong-young đề xuất thúc đẩy các dự án du lịch xuyên biên giới, trong đó có các dự án gắn với khu du lịch Wonsan-Kalma ở bờ biển phía Đông và thành phố Samjiyon ở miền Bắc, gần núi Paektu./.

Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp hòa giải với Triều Tiên Hàn Quốc dự kiến dỡ bỏ lệnh chặn đối với khoảng 60 trang mạng của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun và KCNA, nhằm cho phép người dân truy cập trực tuyến không giới hạn.