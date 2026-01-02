Hàn Quốc sơ tán khẩn 122 người do sự cố trên máy bay dân dụng

Ngày 2/1, tổng cộng 122 người - bao gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn - đã được sơ tán khẩn cấp sau khi khói bao trùm khoang hành khách của một máy bay dân dụng tại Hàn Quốc.

Sự cố xảy ra vào khoảng 12h25 ngày 2/1 (giờ địa phương) khi một máy bay của hãng Jin Air đang đón khách tại sân bay quốc tế trên đảo nghỉ dưỡng Jeju trước chuyến bay tới thành phố cảng Pohang, miền Đông Nam Hàn Quốc.

Khói (chưa xác định được nguồn gốc) đã xâm nhập khoang hành khách, khiến hệ thống cảnh báo bên trong buồng lái kích hoạt. Ngay sau đó, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được đưa ra khỏi máy bay để đảm bảo an toàn.

Kết quả kiểm tra kỹ thuật cho thấy nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ trục trặc của bộ phận nguồn điện phụ (APU) nằm ở phần đuôi máy bay, dẫn tới tình trạng quá nhiệt và phát sinh khói.

APU là hệ thống động cơ dự phòng, có chức năng cung cấp điện và điều hòa không khí cho máy bay khi các động cơ chính ngừng hoạt động./.

