Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cân nhắc tổng tuyển cử sớm trong vài tuần tới

Ngày 10/1, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trong vài tuần tới, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với chính quyền đương nhiệm đang ở mức cao.

Theo đó, bà Takaichi hiện xem xét khả năng giải tán Hạ viện ngay khi bắt đầu kỳ họp Quốc hội vào ngày 23/1 tới. Động thái này đồng nghĩa với việc cuộc bầu cử “nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào đầu hoặc giữa tháng Hai.”

Hiện có hai khả năng về thời điểm diễn ra tổng tuyển cử. Một số ý kiến cho rằng chiến dịch tranh cử sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 27/1 và bầu cử diễn ra ngày 8/2.

Một khả năng khác là chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 3/2, và bầu cử diễn ra ngày 15/2.

Bà Takaichi được bổ nhiệm làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025. Nội các của bà hiện có tỷ lệ ủng hộ khoảng 70%.

Tuy nhiên, liên minh cầm quyền của bà Takaichi chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện - cơ quan quyền lực của Quốc hội, khiến việc thúc đẩy chương trình chính sách đầy tham vọng của bà gặp nhiều trở ngại.

Theo giới phân tích quan điểm tiến hành giải tán Quốc hội sớm khi tỷ lệ ủng hộ vẫn còn cao sẽ giúp củng cố nền tảng cầm quyền của nữ Thủ tướng Nhật Bản.

Với mục tiêu chính sách là xây dựng nền kinh tế mạnh và hệ thống tài chính công "có trách nhiệm và chủ động," Thủ tướng Takaichi hi vọng chương trình nghị sự của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của cử tri./.

