Hàn Quốc: Chủ tịch PPP thừa nhận sai lầm khi ban bố thiết quân luật

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/1, Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính ở Hàn Quốc, ông Jang Dong Hyuk, đã công khai xin lỗi người dân về việc cựu Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, cho rằng đây là “một biện pháp sai lầm và không phù hợp với tình hình."

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở của đảng PPP ở thủ đô Seoul, Chủ tịch đảng PPP cũng công bố kế hoạch đổi tên đảng này và thực hiện các cải cách cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Ông Jang Dong Hyuk cho rằng thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân; đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp của nền dân chủ tự do.

Là đảng cầm quyền (thời điểm thiết quân luật), trụ cột của chính quyền nhà nước, đảng PPP gánh vác trách nhiệm lớn lao vì đã không hoàn thành vai trò của mình.

Ông Jang Dong Hyuk nêu rõ đảng PPP sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và cam kết thể hiện một hình ảnh mới.

Thay mặt ban lãnh đạo đảng PPP, ông Jang để xuất 3 trọng tâm cho cuộc cải cách của đảng này bao gồm xây dựng đảng hướng đến giới trẻ; trở thành mạng lưới tập trung vào các chuyên gia và thống nhất đoàn kết dựa trên sự đồng thuận của công chúng.

Lãnh đạo đảng PPP cũng thông báo kế hoạch đổi tên đảng này, đồng thời nhấn mạnh những trọng tâm trên sẽ là nền tảng cốt lõi cho việc xây dựng chính sách, giúp đảng PPP “thay đổi thắng lợi” với những cải cách chính trị táo bạo./.

