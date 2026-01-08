Trung Quốc siết chặt thương mại trực tiếp để bảo vệ người tiêu dùng

Các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã ban hành các quy định mới nhằm tăng cường giám sát lĩnh vực thương mại trực tiếp đang phát triển nhanh chóng, với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn.

Theo Tân Hoa xã, quy định về các biện pháp quản lý và giám sát thương mại trực tiếp do Tổng cục Quản lý, giám sát thị trường quốc gia của Trung Quốc và Văn phòng Thông tin mạng quốc gia, cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc, ban hành.

Các biện pháp này áp dụng cho các nền tảng thương mại điện tử có hoạt động bán hàng phát trực tiếp, người điều hành phòng phát trực tiếp, người tiếp thị phát trực tiếp - những người quảng bá sản phẩm trong các buổi phát sóng trực tiếp - và các công ty cung cấp dịch vụ cho những người tiếp thị đó.

Văn bản nêu rõ trách nhiệm pháp lý của họ, liệt kê các hành vi bị cấm và đưa ra những cách thức mà các cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát.

Theo quy định, các nhà điều hành nền tảng phải xác minh và đăng ký danh tính thực của người dùng và báo cáo thông tin cần thiết cho những cơ quan quản lý.

Các nền tảng cũng được yêu cầu đào tạo người tiếp thị phát trực tiếp, thiết lập hệ thống xếp hạng để quản lý người điều hành phòng phát trực tiếp và có hành động khi xảy ra hoạt động bất hợp pháp.

Các nền tảng cũng được yêu cầu thiết lập hệ thống để xác định rủi ro, lưu giữ hồ sơ giao dịch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - chẳng hạn như quyền đối với quảng cáo trung thực và giá cả hợp lý.

Các biện pháp này xác định rõ ràng các hành vi bị cấm. Người điều hành phòng phát trực tiếp và người tiếp thị bị cấm quảng cáo sai sự thật, làm tổn hại đến danh tiếng của đối thủ cạnh tranh bằng những tuyên bố không đúng sự thật và bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp.

Người điều hành phòng phát trực tiếp cũng được yêu cầu chịu trách nhiệm cụ thể. Các biện pháp này bao gồm kiểm tra thông tin xác thực của người bán và người tiếp thị, giám sát những cuộc trò chuyện trực tuyến theo thời gian thực để ngăn chặn nội dung bất hợp pháp, xem xét các chương trình phát sóng để đảm bảo tuân thủ quy định trước khi phát sóng và hiển thị rõ ràng giá sản phẩm.

Năm ngoái, Tổng cục Quản lý, giám sát thị trường quốc gia của Trung Quốc đã công bố một số trường hợp xử phạt liên quan đến thương mại điện tử trực tuyến. Trong một trường hợp, cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã phạt một công ty công nghệ sinh học 100.000 nhân dân tệ (14.302 USD) vì quảng cáo sai sự thật.

Các công ty đại diện cho người tiếp thị phát trực tiếp cũng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt hơn.

Theo những biện pháp này, họ được yêu cầu quy chuẩn hóa cách thức tuyển dụng, đào tạo và quản lý người tiếp thị đồng thời phải thực hiện đánh giá khi làm việc với các nhà điều hành phòng phát trực tiếp và khi lựa chọn sản phẩm để bán hàng trực tuyến.

Để đảm bảo việc thực thi, quy định yêu cầu các cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý không gian mạng hợp tác chặt chẽ hơn, bao gồm chia sẻ thông tin, tiến hành đánh giá chung.

Các công ty hoặc cá nhân bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng sẽ phải đối mặt với những hình phạt liên quan đến hồ sơ tín dụng của họ, điều này có thể hạn chế các hoạt động kinh doanh trong tương lai của họ./.

