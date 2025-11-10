Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc “tiếp tay” cho Triều Tiên

Ngày 10/11, nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do bà Cho Eun Suk đứng đầu, đã đưa ra cáo trạng bổ sung đối với cựu Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol, buộc tội ông “tiếp tay” và lạm dụng quyền lực liên quan đến vụ triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) sang Triều Tiên vào năm 2024.

Theo cáo buộc, ông Yoon Suk Yeol đã ra lệnh thực hiện nhiệm vụ này nhằm kích động phản ứng quân sự từ phía Bình Nhưỡng, qua đó lấy cớ để ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.

Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài.” nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay,” với lập luận rằng việc UAV rơi gần Bình Nhưỡng đã dẫn tới rò rỉ thông tin quân sự cho Triều Tiên.

Ngoài ông Yoon Suk Yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và ông Yeo In Hyung, nguyên Cục trưởng Cục Phản gián Quân đội, cũng bị truy tố với các tội danh tương tự.

Ông Kim Yong Dae, Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến UAV, bị truy tố không giam giữ với cáo buộc cản trở công vụ và yêu cầu làm giả tài liệu chính thức.

Trước đó, ông Yoon Suk Yeol đã bị truy tố trong nhiều vụ án khác liên quan đến âm mưu ban bố thiết quân luật và ngăn cản điều tra viên bắt giữ, đồng thời bị buộc tội nổi loạn trong vụ án riêng do Viện Công tố xử lý. Ông đã bị giam giữ kể từ tháng 7./.

Công tố viên đặc biệt khám xét nhà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol Một nhóm công tố viên đặc biệt đã khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân nhằm điều tra cáo buộc thiên vị trong quá trình di dời văn phòng và dinh tổng thống năm 2022.