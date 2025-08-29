Phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố với cáo buộc tham nhũng

Ngày 29/8, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, một nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố bà Kim Keon Hee - phu nhân của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - với các cáo buộc tham nhũng và hối lộ, khiến bà trở thành cựu đệ nhất phu nhân đầu tiên phải hầu tòa trong tình trạng bị giam giữ.

Theo thông tin cung cấp cho báo chí từ nhóm công tố viên, bà Kim Keon Hee bị truy tố với lệnh giam giữ về các tội danh vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ chính trị và luật cấm nhận hối lộ để làm trung gian.

Cụ thể, bà bị cáo buộc đã cung cấp tiền cho một vụ thao túng cổ phiếu giai đoạn 2009-2012 và đã cùng chồng nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí từ một “ông trùm quyền lực” trước cuộc bầu cử tổng thống 2022.

Đổi lại, vợ chồng bà bảo đảm đề cử cho cựu nghị sỹ Kim Young Sun của đảng Quyền lực Quốc dân tham gia cuộc bầu cử bổ sung vào cuối năm 2022.

Ngoài ra, bà Kim cũng bị nghi ngờ đã nhận quà xa xỉ từ tổ chức tôn giáo Giáo hội Thống nhất để đổi lấy ưu ái trong kinh doanh vào năm 2022.

Bản cáo trạng được đệ trình 2 ngày trước khi lệnh tạm giam trước xét xử hết hạn, cho phép tiếp tục giam giữ bà thêm tối đa 6 tháng.

Thời hạn này có thể được gia hạn nếu công tố viên đặc biệt xin được lệnh bắt mới với các cáo buộc bổ sung.

Bà Kim Keon Hee bị bắt giữ từ hôm 12/8 theo đề xuất của nhóm công tố viên đặc biệt với các cáo buộc trùng với tội danh trong bản cáo trạng mới được đưa ra.

Việc bà bị truy tố khiến bà cùng chồng trở thành cặp vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên ở Hàn Quốc phải cùng lúc hầu tòa trong tình trạng bị giam giữ.

Ông Yoon hiện cũng đang bị tạm giam và bị xét xử với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc ban hành lệnh thiết quân luật tháng 12 năm ngoái./.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chối lệnh áp giải thẩm vấn Theo nhóm điều tra, nỗ lực đưa ông Yoon ra thẩm vấn từ Trại giam Seoul ở thành phố Uiwang, phía Nam thủ đô, đã thất bại do “sự từ chối kiên quyết” của cựu tổng thống.