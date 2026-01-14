Australia: Hàng nghìn học sinh bang Victoria bị lộ dữ liệu do tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Australia ngày 14/1, thông tin cá nhân của hàng nghìn học sinh bang Victoria (Australia) bị lộ trong một cuộc tấn công mạng có chủ đích, buộc các quan chức giáo dục phải thực hiện các biện pháp quyết liệt.

Các trường công lập trên toàn bang đã bị ảnh hưởng do vụ xâm nhập trái phép hệ thống trường học, tin tặc đã truy cập được tên, lớp, email, mật khẩu được mã hóa và thông tin về trường học, năm học.

Người phát ngôn của Sở Giáo dục bang Victoria cho biết đã xác định được điểm xâm phạm và áp dụng các biện pháp bảo vệ, cũng như tạm thời vô hiệu hóa hệ thống để bảo vệ dữ liệu. Người phát ngôn nhấn mạnh: “Sự an toàn và quyền riêng tư của học sinh là ưu tiên hàng đầu.”

Hiện, Sở Giáo dục bang Victoria phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng, các cơ quan chính phủ khác và liên lạc với các trường học để đảm bảo sự cố này không gây gián đoạn cho học sinh khi bắt đầu năm học 2026.

Theo Người phát ngôn của Sở Giáo dục bang Victoria, hiện không có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu được truy cập đã được công khai hoặc chia sẻ với bên thứ ba.

Hiện, chưa rõ có bao nhiêu học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ việc này./.

