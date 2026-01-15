Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản đạt thỏa thuận thành lập đảng mới

Lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và đảng Công Minh đã nhất trí thành lập một chính đảng mới trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn sắp tới.

Đáng chú ý, CDPJ là đảng đối lập lớn nhất ở Nhật Bản, trong khi đảng Công Minh từng là đối tác lâu năm trong liên minh cầm quyền cùng với đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Phát biểu với báo giới, lãnh đạo CDPJ Yoshihiko Noda nhấn mạnh việc thành lập đảng mới sẽ tạo cơ hội đưa phe trung dung vào trung tâm chính trường Nhật Bản.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Công Minh Tetsuo Saito cho biết đảng mới ban đầu sẽ do lãnh đạo của hai đảng cùng lãnh đạo. Các nghị sỹ của hai đảng tại Hạ viện sẽ rời đảng của mình để gia nhập đảng mới, đồng thời khuyến khích sự tham gia của nghị sĩ từ các đảng khác.

Trong khi đó, các nghị sỹ của hai đảng tại Thượng viện cũng sẽ dần gia nhập đảng mới trước khi diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện tiếp theo, dự kiến sớm nhất vào năm 2028.

Thông báo về việc CDPJ và đảng Công Minh thành lập đảng mới được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi thông báo kế hoạch giải tán Quốc hội vào tuần tới để tổ chức bầu cử sớm nhằm tận dụng lợi thế đang có tỷ lệ ủng hộ cao (lên tới hơn 60%). Một số nguồn tin cho biết bà Takaichi đang cân nhắc tổ chức bầu cử vào ngày 8/2.

Hiện 2 đảng CDPJ và Công Minh đang có 172 ghế tại Hạ viện, với CDPJ nắm giữ 148 ghế và Công Minh có 24 ghế. Trong khi đó, đảng LDP và đối tác liên minh cầm quyền đang nắm giữ đa số sít sao với 233 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Theo các nguồn tin, trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, các nghị sỹ mà đảng Công Minh dự định đề cử tại các khu vực bầu cử một ghế, bao gồm cả lãnh đạo Saito, sẽ rút lui để ủng hộ các ứng cử viên của đảng CDPJ./.

