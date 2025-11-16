Nhật Bản: Đảng đối lập chính kêu gọi duy trì các nguyên tắc phi hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 15/11, Chủ tịch đảng đối lập chính Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ), ông Yoshihiko Noda, đã kêu gọi nước này duy trì các nguyên tắc phi hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại tỉnh Kumamoto, cựu Thủ tướng Noda nhấn mạnh Nhật Bản nên đi đầu trong việc truyền bá tư tưởng xóa bỏ vũ khí hạt nhân ra toàn thế giới. Ông cũng cho biết đảng CDPJ sẽ gây sức ép với Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề này trong các phiên họp Quốc hội.

Ông Noda đưa ra phát biểu trên sau khi các nguồn tin chính phủ cho biết, trước đó một ngày, Thủ tướng Takaichi nói rằng bà đang xem xét lại nguyên tắc thứ 3 trong Ba nguyên tắc phi hạt nhân về việc cấm đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản.

Trong phiên điều trần gần đây trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện, bà Takaichi tránh đề cập đến việc liệu các chính sách quốc phòng và an ninh của bà có tuân thủ Ba nguyên tắc phi hạt nhân đã được duy trì lâu nay ở nước này hay không.

Ba nguyên tắc phi hạt nhân - gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản - được công bố lần đầu tại Quốc hội năm 1967 và được xem như cương lĩnh quốc gia của Nhật Bản.

Nếu nguyên tắc này được thay đổi, nó sẽ tạo ra sự chuyển hướng đáng kể trong chính sách an ninh của đất nước và chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng dữ dội cả ở trong nước và quốc tế./.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không loại trừ việc trang bị tàu ngầm hạt nhân Tân Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh rằng mọi lựa chọn đều được đưa ra cân nhắc và không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm cả việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho tàu ngầm.