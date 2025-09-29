Nga, Nhật Bản kêu gọi giải pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran

Ngày 29/9, Nga và Nhật Bản đã kêu gọi tiếp tục các giải pháp ngoại giao trong vấn đề Iran sau khi Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt với chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một tuyên bố, ông Mikhail Ulyanov, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna (Áo), nhấn mạnh Moskva có lý do để tin rằng cơ chế gây áp lực nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran là “không hợp lệ” do vi phạm quy trình kích hoạt.

Trước đó, phản ứng về quyết định này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng việc khôi phục trừng phạt phản ánh mong muốn gây sức ép đơn phương thay vì thúc đẩy giải pháp xây dựng trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh Moskva sẽ không thực thi các biện pháp trừng phạt, cho rằng những biện pháp như vậy "không có giá trị pháp lý."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Takeshi Iwaya khẳng định Nhật Bản luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề thông qua đối thoại... dựa trên lập trường rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhận định vấn đề hạt nhân của Iran đang ở một thời điểm quan trọng, đồng thời kêu gọi các bên duy trì động lực đối thoại nhằm đạt thỏa thuận.

Trước đó, ngày 28/9, Văn phòng Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc xác nhận các lệnh trừng phạt đối với Iran đã được tái áp đặt “theo quy trình được nêu tại các đoạn 11 và 12 của Nghị quyết 2231 (2015) của Hội đồng Bảo an, có hiệu lực vào20h ngày 27/9 theo giờ Mỹ (tức 7h ngày 28/9 theo giờ Việt Nam).”

Cùng ngày, Quốc hội Iran đã lên án các lệnh trừng phạt này. Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố khẳng định việc khôi phục các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này là “không có cở sở hợp lý hay chính đáng nào."

Iran lâu nay luôn khẳng định nước này không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và các chương trình phát triển công nghệ hạt nhân của Tehran đều vì mục đích hòa bình./.

