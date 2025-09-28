Đức giải thích lý do tái áp đặt trừng phạt Iran

Ngày 27/9, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Wadephul cho biết: "Đối với chúng tôi, điều này là bắt buộc. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân."

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cũng nhấn mạnh rằng Iran trong nhiều năm qua đã theo đuổi một chương trình hạt nhân "vượt xa bất kỳ mục đích sử dụng dân sự hợp lý nào."

Do đó, Nhóm E3 không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế bởi Iran đã không tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015, hay còn được biến đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Tuy nhiên, Nhóm E3 vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về một thỏa thuận mới và các hoạt động ngoại giao có thể được tiếp tục.

Trước đó, Iran cũng có động thái cứng rắn khi triệu hồi các đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về nước để tham vấn, sau khi ba quốc gia này khởi động cơ chế tái áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện của Liên hợp quốc đối với Tehran.

Theo thông báo từ truyền hình nhà nước Iran, quyết định này được đưa ra để phản đối "hành động vô trách nhiệm" của ba nước châu Âu trong việc tái kích hoạt các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - vốn đã được bãi bỏ trước đó.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng cảnh báo Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo nếu các cường quốc phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với nước này.

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất. Dự thảo này nhằm gia hạn thêm 6 tháng cho việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hết hiệu lực. Kết quả biểu quyết cho thấy dự thảo chỉ nhận được 4 phiếu ủng hộ và 9 phiếu chống.

Đại diện Iran tại Liên hợp quốc cũng lên án động thái "áp đặt lại các biện pháp trừng phạt" của nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) là bất hợp pháp và cho rằng Mỹ cùng các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm cho tình trạng leo thang hiện nay, đồng thời khẳng định Iran vẫn cam kết giải pháp ngoại giao và chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo kế hoạch, vào đúng 0h GMT ngày 28/9 (tức 7h sáng theo giờ Việt Nam), các lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện nhằm vào Iran, vốn từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015, sẽ được áp đặt trở lại với Tehran./.

