Iran sẽ hủy thỏa thuận thanh sát nếu Liên hợp quốc tái áp đặt trừng phạt

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc thanh sát các cơ sở hạt nhân của mình nếu các cường quốc phương Tây tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Trong tháng 6, Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ký một thỏa thuận tại Ai Cập về việc nối lại hoạt động thanh sát tại Iran.

Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Araqchi khẳng định sẽ đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận này trong trường hợp có những hành động thù địch nhằm vào Tehran, bao gồm việc tái áp đặt các nghị quyết trừng phạt đã bị hủy bỏ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong ngày 26/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất nhằm trì hoãn việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt theo cơ chế “snapback” trong 6 tháng, nhưng các nhà ngoại giao cho biết khả năng được thông qua là thấp.

Cơ chế này, được ghi trong Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, cho phép bất kỳ bên nào tham gia thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đơn phương khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc vốn đã bị đình chỉ bởi thỏa thuận.

Nếu nghị quyết trên không được thông qua, một loạt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ được tái áp đặt từ lúc 0h00 giờ GMT ngày 27/9./.

Iran đe dọa hủy bỏ thỏa thuận với IAEA nếu bị áp lệnh trừng phạt Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép IAEA thanh sát các địa điểm hạt nhân nếu các cường quốc phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với nước này.