EU đưa ra biện pháp để Iran tránh nguy cơ bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt

Ngày 23/9, các cường quốc trong Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, nhưng không có dấu hiệu thỏa hiệp nào.

Tuy nhiên, tất cả các bên đều nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc tham vấn.

Phát biểu trong cuộc gặp với ngoại trưởng các nước EU và Ngoại trưởng Iran Araghchi bên lề khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho rằng thời hạn chót tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran đang đến gần. Giải pháp ngoại giao có thể mang đến các cơ hội giúp Tehran tránh nguy cơ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc. Dù vậy, chính Iran cũng phải thực hiện những bước đi cụ thể để tránh nguy cơ này.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Araghchi có thời hạn đến hết ngày 27/9 để đạt được thỏa thuận với các đối tác Anh, Pháp, Đức và EU nhằm tránh việc bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc - vốn đã bị đình chỉ theo thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) được ký kết vào năm 2015.

Trong khi đó, Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào buộc phải từ bỏ hoạt động làm giàu urani, đồng thời tái khẳng định lập trường lâu nay rằng Iran không cần vũ khí hạt nhân và không có ý định sản xuất loại vũ khí này.

Lãnh tụ Khamenei cũng cho rằng việc đàm phán với Mỹ không những không mang lại lợi ích cho Iran mà còn gây phương hại lớn trong điều kiện hiện tại, một số trong đó thậm chí có thể được mô tả là "không thể khắc phục được"./.

Iran phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống Iran nhấn mạnh "khả năng thích ứng phi thường" của Iran trước áp lực quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước các yêu sách từ bên ngoài.