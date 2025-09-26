Iran đe dọa hủy bỏ thỏa thuận với IAEA nếu bị áp lệnh trừng phạt

Theo Reuters ngày 26/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo nếu các cường quốc phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với nước này.

Một loạt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran dự kiến sẽ được áp đặt lại vào ngày 27/9 sau khi Anh, Pháp và Đức cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

IAEA đã cố gắng nối lại việc hợp tác với Iran và hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này thông qua một thỏa thuận được ký với Iran tại Ai Cập vào đầu tháng 9.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Telegram, ông Araqchi tuyên bố, thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực nếu không có hành động thù địch nào được thực hiện chống lại Iran, bao gồm cả việc khôi phục các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, “nếu không, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ coi như các cam kết thực tế của mình đã chấm dứt”./.

Iran bác tin cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA tại Iran sẽ được xác định tại cuộc đàm phán trong tương lai.