Iran rút lại nghị quyết đã đưa ra IAEA về cấm tấn công cơ sở hạt nhân

Ngày 19/9, Iran quyết định vào phút chót rút lại nghị quyết cấm tấn công các cơ sở hạt nhân mà nước này đã đưa ra cùng với Trung Quốc, Nga và các nước khác để bỏ phiếu trước cuộc họp thường niên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại Hội nghị chung của IAEA, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Reza Najafi tuyên bố: "Dưới tinh thần thiện chí và sự tham gia mang tính xây dựng, và theo yêu cầu của một số quốc gia thành viên,” Iran đã hoãn hành động đối với dự thảo này cho đến hội nghị năm sau.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các đồng minh của Mỹ đã bắt đầu áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Các nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ Mỹ đã vận động hành lang mạnh mẽ để ngăn chặn nghị quyết được thông qua. Washington đã nêu khả năng cắt giảm tài trợ cho IAEA nếu nghị quyết được thông qua và nếu IAEA có động thái hạn chế quyền của Israel trong cơ quan này.

Năm 1981, việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Israel theo chương trình của IAEA đã bị đình chỉ do một cuộc tấn công của Israel vào một lò phản ứng hạt nhân ở Iraq.

Vào thời điểm đó, cuộc tấn công đã bị lên án mạnh mẽ trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại hội đồng IAEA./.

IAEA thúc đẩy nối lại quyền thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Iran Trong lễ khai mạc Đại hội đồng IAEA lần thứ 69 ở Vienna (Áo), Tổng Giám đốc Rafael Grossi nhấn mạnh việc nối lại quyền thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran là “cực kỳ quan trọng.”