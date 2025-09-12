Iran thừa nhận vật liệu hạt nhân bị chôn vùi

Iran vừa công bố thông tin về tình trạng của vật liệu hạt nhân trong nước sau các cuộc không kích của Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận toàn bộ vật liệu hạt nhân đã qua làm giàu hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại các cơ sở bị tấn công.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Araghchi cho biết Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đang tiến hành đánh giá tình trạng và khả năng tiếp cận số vật liệu này để báo cáo lên Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Một bước tiến quan trọng đã được ghi nhận khi Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đạt được thỏa thuận kỹ thuật tại Cairo, Ai Cập vào ngày 9/9.

Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện khôi phục hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công hồi tháng Sáu.

Iran cũng cam kết sẽ cung cấp báo cáo chi tiết về các cơ sở bị tấn công và tình trạng vật liệu hạt nhân tại những địa điểm này.

Theo báo cáo trước đây của IAEA, Iran sở hữu khoảng 440,9kg urani đã được làm giàu đến mức 60% - một ngưỡng gần với mức độ cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân (90%).

Iran khẳng định số vật liệu này vẫn nằm trong các cơ sở bị Israel và Mỹ tấn công, đồng thời bác bỏ các đồn đoán về việc urani đã được di chuyển trước các cuộc tấn công./.

Iran bác tin cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA tại Iran sẽ được xác định tại cuộc đàm phán trong tương lai.