Iran bác tin cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tuyên bố đội ngũ thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hiện không được phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran theo thỏa thuận mới giữa nước này với IAEA.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Araqchi cho biết quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA tại Iran sẽ được xác định tại cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông nhấn mạnh thỏa thuận hiện nay không cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận tất cả các cơ sở, trừ nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Ngoại trưởng Iran cũng đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA vào ngày 10/9 vì liên quan đến cách thức hợp tác giữa Tehran và IAEA.

Trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tuyên bố khuôn khổ hợp tác mới của Iran với cơ quan này bao gồm “tất cả các cơ sở và công trình lắp đặt tại Iran,” “quy định báo cáo bắt buộc về tất cả các cơ sở của Iran từng bị tấn công, kể cả vật liệu hạt nhân hiện diện tại đó.”

Trong cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập) ngày 9/9, Iran và IAEA cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc nối lại các cuộc thanh sát tại các địa điểm hạt nhân, bao gồm cả những địa điểm bị Mỹ và Israel ném bom, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, Tehran cũng cảnh báo thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt trở lại.

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đe dọa tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc.

Sau các cuộc tấn công hồi tháng Sáu, các cơ sở làm giàu urani của Iran đã bị hư hại hoặc phá hủy nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa rõ tình trạng các kho dự trữ của nước này./.

Iran nêu điều kiện hạn chế chương trình hạt nhân và làm giàu urani Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẵn sàng xây dựng một thỏa thuận thực tế và lâu dài có sự giám sát chặt chẽ và hạn chế làm giàu urani để đổi lấy việc chấm dứt các lệnh trừng phạt.