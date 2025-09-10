Thế giới

Trung Đông

Iran bác tin cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA tại Iran sẽ được xác định tại cuộc đàm phán trong tương lai.

Phạm Hà-Đài Trang
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại thủ đô Tehran, Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại thủ đô Tehran, Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tuyên bố đội ngũ thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hiện không được phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran theo thỏa thuận mới giữa nước này với IAEA.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Araqchi cho biết quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA tại Iran sẽ được xác định tại cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông nhấn mạnh thỏa thuận hiện nay không cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận tất cả các cơ sở, trừ nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Ngoại trưởng Iran cũng đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA vào ngày 10/9 vì liên quan đến cách thức hợp tác giữa Tehran và IAEA.

Trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tuyên bố khuôn khổ hợp tác mới của Iran với cơ quan này bao gồm “tất cả các cơ sở và công trình lắp đặt tại Iran,” “quy định báo cáo bắt buộc về tất cả các cơ sở của Iran từng bị tấn công, kể cả vật liệu hạt nhân hiện diện tại đó.”

Trong cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập) ngày 9/9, Iran và IAEA cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc nối lại các cuộc thanh sát tại các địa điểm hạt nhân, bao gồm cả những địa điểm bị Mỹ và Israel ném bom, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, Tehran cũng cảnh báo thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt trở lại.

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đe dọa tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc.

Sau các cuộc tấn công hồi tháng Sáu, các cơ sở làm giàu urani của Iran đã bị hư hại hoặc phá hủy nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa rõ tình trạng các kho dự trữ của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#IAEA #cơ sở hạt nhân Iran Iran
Theo dõi VietnamPlus

Vấn đề hạt nhân Iran

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập, Qatar, Mỹ thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ai Cập kiên quyết phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, kế hoạch di dời người Palestine khỏi lãnh thổ của họ cũng như những hành động mà Ai Cập coi là sử dụng nạn đói làm vũ khí.