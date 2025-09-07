Iran và IAEA tiến “rất gần” tới thỏa thuận về khuôn khổ hợp tác mới

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/9 tuyên bố Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang tiến “rất gần” tới sự thống nhất về khuôn khổ mới cho việc nối lại hợp tác song phương.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi thông báo vòng đàm phán mới giữa Tehran và IAEA, bắt đầu tại Vienna (Áo) hôm 5/9, “đã diễn ra một cách tốt đẹp” và Iran “đang rất gần với việc đạt được khuôn khổ hợp tác mới với chính IAEA.”

Đề cập đến khả năng khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ, Ngoại trưởng Araghchi cho biết hai bên đang trao đổi thông tin qua các nhà trung gian hòa giải.

Ông nhấn mạnh: “Ngày mà người Mỹ đi đến kết luận rằng họ đã sẵn sàng đàm phán dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng khởi động đối thoại.”

Trước đó, Iran và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 6 vào ngày 15/6 tại Oman.

Tuy vậy, tiến trình thương lượng đã ngừng lại sau khi Israel tiến hành những đợt không kích quy mô lớn hôm 13/6, nhắm vào một số địa điểm của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và quân sự.

Những cuộc không kích của Mỹ vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran diễn ra hôm 22/6.

Để đáp trả, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật với số phiếu áp đảo, trong đó quyết định đình chỉ hợp tác với IAEA.

Đạo luật này cấm đội ngũ thanh sát viên IAEA tiếp cận các địa điểm hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo, trừ khi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao xác nhận các địa điểm này an toàn và chủ quyền của Iran được tôn trọng hoàn toàn./.

Liên minh châu Âu thúc đẩy đàm phán hạt nhân với Iran Các nước phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran luôn bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.