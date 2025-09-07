Thế giới

Trung Đông

Iran và IAEA tiến “rất gần” tới thỏa thuận về khuôn khổ hợp tác mới

Vòng đàm phán tại Vienna đã diễn ra tích cực, Ngoại trưởng Iran cho biết nước này và IAEA đã tiến gần tới thỏa thuận mới về hợp tác, dù quan hệ hạt nhân Iran-Mỹ vẫn còn nhiều trở ngại.

Trung Kiên
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/9 tuyên bố Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang tiến “rất gần” tới sự thống nhất về khuôn khổ mới cho việc nối lại hợp tác song phương.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi thông báo vòng đàm phán mới giữa Tehran và IAEA, bắt đầu tại Vienna (Áo) hôm 5/9, “đã diễn ra một cách tốt đẹp” và Iran “đang rất gần với việc đạt được khuôn khổ hợp tác mới với chính IAEA.”

Đề cập đến khả năng khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ, Ngoại trưởng Araghchi cho biết hai bên đang trao đổi thông tin qua các nhà trung gian hòa giải.

Ông nhấn mạnh: “Ngày mà người Mỹ đi đến kết luận rằng họ đã sẵn sàng đàm phán dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng khởi động đối thoại.”

Trước đó, Iran và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 6 vào ngày 15/6 tại Oman.

Tuy vậy, tiến trình thương lượng đã ngừng lại sau khi Israel tiến hành những đợt không kích quy mô lớn hôm 13/6, nhắm vào một số địa điểm của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và quân sự.

Những cuộc không kích của Mỹ vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran diễn ra hôm 22/6.

Để đáp trả, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật với số phiếu áp đảo, trong đó quyết định đình chỉ hợp tác với IAEA.

Đạo luật này cấm đội ngũ thanh sát viên IAEA tiếp cận các địa điểm hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo, trừ khi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao xác nhận các địa điểm này an toàn và chủ quyền của Iran được tôn trọng hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #IAEA #đàm phán hạt nhân #Không kích #Mỹ-Iran Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Thỏa thuận hạt nhân Iran

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thiệt hại sau động đất tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiếp tục xảy ra động đất mạnh ở Afghanistan

Sau động đất, hàng loạt dư chấn liên tục xảy ra, gây thêm nhiều vụ sạt lở đá, làm tắc nghẽn các tuyến đường gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu trợ và khiến người dân không dám trở về nhà.

Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza ngày 16/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết định bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Gaza.