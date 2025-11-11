Iran tuyên bố muốn đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Thế giới

Hai bên đã tiến hành 5 vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân trước khi nổ ra cuộc xung đột 12 ngày, khi Israel và cả Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu, và tạm dừng từ đó.

Kỹ thuật viên làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 11/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết nước này muốn đạt được "thỏa thuận hạt nhân hòa bình" với Mỹ để giải quyết những tồn tại kéo dài hàng thập kỷ, nhưng sẽ không thỏa hiệp về an ninh quốc gia.

Phát biểu tại Đối thoại Chiến lược Abu Dhabi lần thứ 12, ông Khatibzadeh nhận định rằng Washington đang gửi các thông điệp mâu thuẫn về đàm phán hạt nhân thông qua các nước trung gian.

Hai bên đã tiến hành 5 vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân trước khi nổ ra cuộc xung đột 12 ngày, khi Israel và cả Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu, và tạm dừng từ đó đến nay.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ luôn sẵn sàng thỏa thuận với Iran khi Tehran sẵn sàng.

Tuy nhiên, cùng lúc, Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng như Israel vẫn cáo buộc Iran sử dụng chương trình hạt nhân như một vỏ bọc nhằm phát triển năng lực sản xuất vũ khí, trong khi, nước này khẳng định chương trình của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Hiện còn những bất đồng lớn giữa hai bên, như vấn đề làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran - điều mà Mỹ muốn giảm xuống mức 0 để giảm thiểu nguy cơ chế tạo vũ khí, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Tuần trước, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói quyết định đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước như chính sách đối ngoại và chương trình hạt nhân, đã tuyên bố không đàm phán với Mỹ trong điều kiện bị đe dọa./.

