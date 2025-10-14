Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Iran

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Iran thể hiện thiện chí đàm phán, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tehran có thể trở lại quỹ đạo hòa bình và hợp tác kinh tế quốc tế.

Tiến Trung
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "muốn" dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran một khi nước này "sẵn sàng đàm phán."

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Sisi ở Ai Cập, Tổng thống Trump nói: "Tôi muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi họ sẵn sàng đàm phán. Iran không thể sống sót với các lệnh trừng phạt đó, vì chúng rất khắc nghiệt. Nhưng ở một thời điểm nào đó, họ sẽ nói: 'Chúng tôi muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ kết thúc mọi thứ với hòa bình. Tôi nghĩ Iran sẽ ổn."

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Fox News, ông Trump cho rằng Iran muốn trở lại nhóm "các nền kinh tế tốt" và có tiềm năng trở thành một đối tác rất có giá trị với nhiều nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Iran #Trừng phạt Iran #Đàm phán #Tổng thống Trump #Iran Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ vẫn loay hoay giải bài toán lạm phát

Các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa khiến lạm phát tăng mạnh như nhiều nhà kinh tế dự đoán hồi đầu năm; con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 9,1% ba năm trước.