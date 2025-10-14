Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Iran

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "muốn" dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran một khi nước này "sẵn sàng đàm phán."

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Sisi ở Ai Cập, Tổng thống Trump nói: "Tôi muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi họ sẵn sàng đàm phán. Iran không thể sống sót với các lệnh trừng phạt đó, vì chúng rất khắc nghiệt. Nhưng ở một thời điểm nào đó, họ sẽ nói: 'Chúng tôi muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ kết thúc mọi thứ với hòa bình. Tôi nghĩ Iran sẽ ổn."

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Fox News, ông Trump cho rằng Iran muốn trở lại nhóm "các nền kinh tế tốt" và có tiềm năng trở thành một đối tác rất có giá trị với nhiều nước./.

