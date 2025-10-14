Tổng thống Mỹ ưu tiên giải quyết xung đột Ukraine trước khi đàm phán với Iran

Phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran khi Tehran sẵn sàng, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết xung đột ở Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ.

Ông Trump cho biết Mỹ “đã sẵn sàng khi Iran sẵn sàng” để hướng tới một thỏa thuận, bày tỏ hy vọng “sẽ thật tuyệt nếu có thể ký một thỏa thuận hòa bình” với quốc gia Hồi giáo này.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định “cánh tay hữu nghị và hợp tác luôn rộng mở” với Tehran, bất chấp hai bên từng đối đầu dữ dội trong cuộc chiến ngắn hồi tháng Sáu vừa qua, khi Mỹ hậu thuẫn cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Phản ứng trước phát biểu này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran “sẽ xem xét nghiêm túc” nếu nhận được một đề xuất “hợp lý, cân bằng và công bằng” từ Washington, song khẳng định Iran sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng lưu ý cần ưu tiên giải quyết xong xung đột kéo dài tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc chấm dứt chiến sự ở châu Âu là bước đi cần thiết trước khi tiến tới các thỏa thuận hòa bình khác.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh nỗ lực hòa giải tại Trung Đông, cho rằng “mỗi khi hòa bình đạt được ở một nơi, nó mang lại hy vọng cho những nơi khác,” đồng thời bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Trump có thể tận dụng đà thành công từ thỏa thuận ngừng bắn Gaza để thúc đẩy hòa bình cho Ukraine.

Tại Ai Cập, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng kêu gọi ông Trump “mở rộng ảnh hưởng từ Trung Đông sang cuộc chiến ở Ukraine,” nhấn mạnh rằng nếu cộng đồng quốc tế đoàn kết, “chấm dứt chiến tranh là điều hoàn toàn có thể.”

Dự kiến ông Trump sẽ tiếp tục tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Sharm El-Sheikh nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời thảo luận các bước đi tiếp theo hướng tới ổn định khu vực và hòa bình toàn cầu./.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Tổng thống Mỹ làm trung gian hòa bình Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump ngày 11/10, ông Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đóng vai trò trung gian hòa bình cho Ukraine.