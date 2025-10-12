Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân “công bằng” từ Mỹ

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11/10 hoan nghênh một đề xuất hạt nhân tiềm năng “công bằng và cân bằng” từ Mỹ song cho biết nước này chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào cho đàm phán.

Ngoại trưởng Araghchi phát biểu: “Nếu chúng tôi nhận được một đề xuất hợp lý, cân bằng và công bằng từ phía Mỹ cho các cuộc đàm phán, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét.”

Tuy nhiên, ông Araghchi khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ “quyền làm giàu urani,” nhưng có thể thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến “tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân."

Ông Araghchi cho biết thêm: “Dĩ nhiên, điều này phụ thuộc vào việc phía bên kia cũng thực hiện các bước để xây dựng lòng tin - bằng cách dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt,” đồng thời cho biết Tehran và Washington đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian.

Kể từ đầu năm 2025, dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mỹ bắt đầu tái khởi động đàm phán với Iran để tìm một thỏa thuận mới nhằm thay thế JCPOA (Kế hoạch Hành động chung toàn diện) trước đây. Các cuộc đàm phán được tổ chức gián tiếp, thông qua vai trò trung gian của Oman.

Hai bên đã tiến hành 5 vòng đàm phán song không đạt được bước tiến đáng kể. Vòng đàm phán thứ 6 dự kiến diễn ra tại Italy đã bị hoãn lại, sau khi Israel tiến hành tấn công phủ đầu vào Iran./.

