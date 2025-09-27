Iran chỉ trích việc Mỹ yêu cầu giao toàn bộ vật liệu hạt nhân đã làm giàu

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/9 cho biết Mỹ đã sẵn sàng cho Iran thêm 3 tháng trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, song đổi lại yêu cầu Tehran phải bàn giao toàn bộ urani đã làm giàu.



Phát biểu trên truyền hình và phát thanh quốc gia Iran, Tổng thống Pezeshkian khẳng định: “Yêu cầu của Mỹ là không thể chấp nhận. Họ muốn chúng ta bàn giao toàn bộ urani đã làm giàu, đổi lại chỉ cho chúng ta thêm 3 tháng, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được."



Theo ông Pezeshkian, Washington có thể một lần nữa muốn kích hoạt cơ chế “snapback” trong vài tháng tới (cơ chế tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran) và đưa ra một yêu cầu mới. Tổng thống Iran nhấn mạnh nếu phải lựa chọn giữa “snapback” và những yêu cầu không thể chấp nhận, thì phương án thứ nhất vẫn khả thi hơn.



Trước đó, Hội đồng Bảo an đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất nhằm gia hạn Nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc - văn kiện ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran - thêm 6 tháng.

Theo Đại sứ thường trực Vương quốc Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward, các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ được tái áp đặt vào cuối tuần này./.

