Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ, chiến sự leo thang

Tình hình chiến sự tại khu vực tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.

Theo truyền hình nhà nước Iran, Hải quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình chống hạm Qader để nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Tuyên bố cho biết vụ phóng đã buộc tàu sân bay Mỹ phải thay đổi vị trí.

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Shahram Irani, khẳng định mọi hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đều đang bị giám sát chặt chẽ và cảnh báo các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn sẽ được triển khai nếu các tàu Mỹ tiến vào tầm bắn của hệ thống tên lửa Iran. Đây được coi là bước leo thang đáng kể, đánh dấu lần hiếm hoi Iran công khai tuyên bố tấn công trực tiếp vào mục tiêu hải quân Mỹ.

Iran cũng phát đi thông điệp cứng rắn liên quan đến an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Tehran khẳng định các tàu thuyền của những quốc gia không thù địch vẫn được phép đi qua eo biển này với điều kiện tuân thủ các quy định an ninh và phối hợp với cơ quan chức năng Iran.

Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh các tàu thuộc Mỹ và Israel, hoặc những nước bị coi là tham gia hành động “gây hấn”, sẽ không được hưởng quyền qua lại và có thể trở thành mục tiêu trong khuôn khổ quyền tự vệ của nước này.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã tiến hành không kích nhằm vào một cơ sở nghiên cứu và phát triển tàu ngầm của Iran tại thành phố Isfahan.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), mục tiêu là Trung tâm Nghiên cứu Dưới nước - cơ sở duy nhất của Iran phụ trách thiết kế và phát triển tàu ngầm cũng như các hệ thống hỗ trợ cho hải quân. Ngoài ra, cơ sở này còn tham gia sản xuất các phương tiện không người lái trên biển.

Cuộc tấn công nằm trong chuỗi không kích quy mô lớn mà Israel thực hiện trước đó nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Iran tại khu vực miền Trung nước này. IDF cho rằng đòn tấn công đã làm suy giảm đáng kể năng lực phát triển tàu ngầm của Iran.

Cùng với diễn biến chiến sự phức tạp ở khu vực, Iraq tiếp tục trở thành điểm nóng mới của xung đột tại Trung Đông khi các cuộc không kích liên tiếp xảy ra trên lãnh thổ nước này.

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết một cuộc không kích mới nhằm vào căn cứ quân sự ở tỉnh Anbar đã khiến 7 nhân viên an ninh thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Đáng chú ý, cuộc tấn công còn đánh trúng cả một cơ sở y tế quân sự trong căn cứ, khiến Baghdad lên án đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Trước đó một ngày, cũng tại căn cứ này, một vụ không kích khác đã khiến 15 tay súng thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thiệt mạng.

Chính phủ Iraq cho biết sẽ đệ đơn khiếu nại chính thức lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Baghdad đồng thời triệu đại diện ngoại giao của cả Mỹ và Iran để phản đối các hành động quân sự gây ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Iraq cũng đã cho phép các lực lượng vũ trang, bao gồm cả PMF, được quyền đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay hoặc thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ của họ.

Trước diễn biến an ninh ngày càng xấu đi, Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq đã quyết định gia hạn đóng cửa không phận thêm 72 giờ đối với toàn bộ các chuyến bay đi, đến và bay qua lãnh thổ nước này. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn hàng không trong bối cảnh các hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực.

Israel tiếp tục chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài khi nội các nước này phê duyệt kế hoạch huy động tối đa 400.000 quân dự bị, đồng thời gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến giữa tháng 4.

Cùng ngày, các nguồn tin quan chức giấu tên cho biết Lầu Năm Góc dự kiến sẽ điều từ 3.000 đến 4.000 binh sĩ binh sĩ thuộc Sư đoàn Nhảy dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ đến Trung Đông song không nêu cụ thể địa điểm hay thời gian việc điều chuyển này.

Được biết hiện các binh sỹ này đang đóng quân tại Fort Bragg, bang Bắc Carolina.

Giới phân tích cho rằng một động thái như vậy sẽ mở rộng các lựa chọn bao gồm việc triển khai lực lượng bên trong lãnh thổ Iran, đánh dấu một sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột, vốn đã bước sang tuần thứ tư và gây chấn động thị trường toàn cầu. Hiện, Mỹ đã điều 50.000 binh sĩ đóng quân tại khu vực.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận mới công bố tại Mỹ cho thấy phần lớn người dân lo ngại các hành động quân sự nhằm vào Iran đã đi quá xa, đồng thời bày tỏ quan ngại về giá nhiên liệu trong nước.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống còn 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025 với tỷ lệ ủng hộ là 47%./.

