Xung đột tại Trung Đông: Qatar ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao

Ngày 24/3, Qatar tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo đã có các cuộc liên lạc giữa Washington và Tehran.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari nhấn mạnh Qatar “ủng hộ tất cả các nỗ lực ngoại giao trong khuôn khổ này, cho dù thông qua các kênh và các mối liên hệ chính thức hay phi chính thức.”

Ông cũng làm rõ vai trò hiện tại của Qatar rằng nước này không có nỗ lực trực tiếp nào liên quan đến việc làm trung gian hòa giải giữa hai bên.



Trong khi đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cùng ngày cho rằng việc Israel và Mỹ tấn công Iran là “vi phạm luật pháp quốc tế”. Ông cho rằng chiến dịch quân sự này là “sai lầm chính trị”, “hoàn toàn có thể tránh được và không cần thiết.”



Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp những người đồng cấp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp vào ngày 27/3 tới nhằm thảo luận về cuộc xung đột tại Trung Đông.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Rubio kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2.

Mặc dù tất cả các quốc gia G7 đều là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng không nước nào công khai ủng hộ cuộc tấn công vào Iran. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng các nước G7 đã cùng kêu gọi chấm dứt “ngay lập tức và vô điều kiện” các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.



Để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh giàu năng lượng, những đối tác quân sự thân cận của Mỹ, khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt, đồng thời kéo các nước trong khu vực vào vòng xoáy xung đột.



Một cuộc không kích tại Iraq đã khiến 15 thành viên của liên minh bán quân sự Hashed al-Shaabi, một bộ phận thuộc lực lượng vũ trang chính quy của Iraq nhưng bao gồm các nhóm ủng hộ Iran, thiệt mạng.

Nhóm này cáo buộc Mỹ thực hiện cuộc không kích khiến 1 chỉ huy và 14 binh sỹ thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhắm vào nhóm này kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Cùng lúc đó, lực lượng người Kurd ở Iraq đã cáo buộc Iran phóng tên lửa vào các vị trí của họ khiến 6 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên./.

