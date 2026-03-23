Lãnh đạo Mỹ-Anh điện đàm, bàn cách mở lại eo biển Hormuz

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang với các đòn tấn công qua lại, nhiều nước trong và ngoài khu vực cùng đại diện của Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp ổn định tình hình.

Liên quan đến eo biển Hormuz vốn đang trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/3 đã điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, tập trung vào tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nhu cầu cấp thiết phải mở lại eo biển Hormuz để khôi phục hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tái mở cửa eo biển Hormuz là cần thiết nhằm bảo đảm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Hai bên cũng nhất trí sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp trong thời gian tới.

Song song với đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 22/3 đã tiến hành hàng loạt cuộc điện đàm với các đối tác quốc tế, nhằm thúc đẩy các biện pháp chấm dứt xung đột hiện nay.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, ông Fidan đã trao đổi riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và các quan chức Mỹ. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tìm kiếm lộ trình hạ nhiệt tình hình.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nguy cơ xung đột kéo dài, cho rằng Israel có thể theo đuổi chiến lược gia tăng sức ép quân sự đối với Iran, qua đó làm trì hoãn các nỗ lực ngừng bắn. Ông Fidan cũng cho biết một số quốc gia Vùng Vịnh nhận định chiến sự có thể còn kéo dài thêm từ 2-3 tuần.

Theo ông Fidan, các nước Vùng Vịnh khẳng định không muốn tham gia trực tiếp vào xung đột và không cho phép sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran, song cũng để ngỏ khả năng sẽ phải có hành động nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Từ Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đây là thời điểm các bên cần hành động có trách nhiệm và kiềm chế, qua đó tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại, nhằm tránh nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, Nga cảnh báo các hành động nhằm vào lãnh đạo Iran có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 22/3 cho rằng diễn biến này làm gia tăng căng thẳng và củng cố sự đoàn kết nội bộ tại Iran, qua đó khiến tình hình thêm phức tạp.

Các cuộc trao đổi nói trên diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, trong khi nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình chưa đạt tiến triển rõ rệt./.

