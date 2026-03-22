Xung đột Trung Đông: Iran làm rõ đối tượng được lưu thông qua eo biến Hormuz

Ngày 22/3, hãng thông tấn chính thức Mehr của Iran đưa tin, Đại diện nước này tại Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Ali Mousavi tuyên bố tất cả các tàu – ngoại trừ tàu các quốc gia đang đối đầu với Iran – đều có thể lưu thông qua eo biển Hormuz nếu có sự phối hợp trước về các biện pháp an ninh với phía Iran.



Ông Mousavi nhấn mạnh các cam kết hàng hải quốc tế cần gắn liền với việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với IMO và các quốc gia khác để tăng cường an toàn hàng hải cũng như bảo vệ thủy thủ đoàn.

Tuy nhiên, vị đại diện này cũng cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căng thẳng hiện nay tại khu vực Vịnh Persian.



Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước đã nhận định rằng Mỹ đang theo đuổi chiến lược duy trì ưu thế trên các thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Lavrov cho rằng Washington ưu tiên lợi ích kinh tế riêng biệt và sẵn sàng áp dụng các biện pháp cứng rắn, kể cả can thiệp chính trị, đối với những quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng.

Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ thường đặt lợi ích quốc gia lên trên các thỏa thuận quốc tế và nỗ lực hạn chế vai trò của Nga tại thị trường năng lượng châu Âu. Ông khẳng định việc hợp tác giữa hai nước chỉ có thể thực hiện trên cơ sở tôn trọng lợi ích của phía Nga.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh do xung đột, Israel đang xem xét các biện pháp tài khóa khẩn cấp, gồm giảm thuế xăng và cho phép doanh nghiệp nộp thuế bằng USD, nhằm giảm áp lực kinh tế.



Theo truyền thông Israel, Bộ Tài chính nước này đang thảo luận phương án giảm ít nhất 0,5 shekel/l (khoảng 0,14 USD/l) đối với thuế xăng, nhằm giữ giá xăng RON 95 dưới mức 8 shekel/l (khoảng 2,2 USD/l) trong dịp Lễ Vượt qua (Passover) sắp tới.



Cùng với đó, Cơ quan Thuế Israel đang xem xét đề xuất cho phép các doanh nghiệp, đặc biệt là khối xuất khẩu, được nộp thuế bằng USD thay vì đồng shekel, nhằm giảm tác động từ biến động tỷ giá.



Các đề xuất trên xuất phát từ việc giá dầu thế giới đã tăng lên trên 100 USD/thùng, so với khoảng 68 USD/thùng trước khi xung đột bùng phát, kéo theo nguy cơ giá xăng trong nước tăng hơn 1 shekel/lít trong thời gian tới.



Giới chức Israel cảnh báo việc giá nhiên liệu tăng mạnh có thể đẩy lạm phát tăng thêm khoảng 1 điểm phần trăm, do chi phí năng lượng ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực như sản xuất, vận tải, hàng không và dịch vụ công.

Chính phủ Israel dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong tuần này, trong bối cảnh áp lực kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường gia tăng./.