Thế giới

Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông: Israel siết chặt hướng dẫn phòng vệ ở miền Nam

Lực lượng Lực lượng Phòng vệ Israel thông qua Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đã siết chặt các quy định an toàn tại miền Nam Israel sau khi đánh giá tình hình và các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.

Thanh Bình
Hiện trường một vụ tấn công tên lửa tại Beit Shemesh, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông qua Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đã siết chặt các quy định an toàn tại miền Nam Israel sau khi đánh giá tình hình và các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các thị trấn Arad và Dimona tối 21/3, khiến hơn 160 người bị thương

Các hạn chế mới áp dụng tại nhiều khu vực, bao gồm Lachish, Tây Lachish, Tây Negev, Trung Negev, Nam Negev và khu vực Biển Chết. Theo đó, các cuộc tụ tập được phép tối đa 50 người, với điều kiện phải có hầm trú ẩn gần đó để tiếp cận ngay khi có còi báo động. Các nơi làm việc vẫn được phép hoạt động nếu đáp ứng yêu cầu tương tự.

Trường học tiếp tục đóng cửa theo quyết định khẩn cấp của Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch, hủy kế hoạch quay lại học trực tiếp từ ngày 22/3.
Các biện pháp hạn chế có hiệu lực từ 6h sáng 22/3 đến 20h tối 24/3.

Ít nhất 84 người bị thương khi một tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng khu dân cư ở Arad. Trong khi đó, tại Dimona, thêm 78 người khác bị thương tại nhiều điểm trúng đạn khác nhau.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc tấn công trên nhằm vào cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel, nằm cách Dimona khoảng 10 km và cách Arad khoảng 30 km. Đây được xem là động thái đáp trả sau cuộc tấn công bị cáo buộc do Mỹ thực hiện nhằm vào cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran trước đó cùng ngày.

Phía Iran cáo buộc cả Mỹ và Israel đứng sau vụ tấn công vào Natanz, tuy nhiên Lực lượng Phòng vệ Israel đã bác bỏ mọi liên quan.

Trung tâm y tế Soroka Medical đã phải kích hoạt tình trạng “sự kiện thương vong hàng loạt” khi tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân từ cả hai vụ việc.

Tối cùng ngày, Bộ Y tế Israel cho biết sẽ điều phối chuyển một số bệnh nhân sang các bệnh viện khác nhằm giảm tải cho Soroka và đảm bảo mọi người bị thương được điều trị đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xung đột Mỹ-Iran tại Trung Đông #Leo thang xung đột tại Trung Đông #Xung đột tại Trung Đông Israel
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

