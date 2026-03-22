Xung đột tại Trung Đông: Sri Lanka tăng giá nhiên liệu thêm 25%

Ngày 22/3, Sri Lanka đã tăng giá nhiên liệu thêm 25%. Đây là lần tăng thứ hai trong vòng 2 tuần, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho những tác động tiếp theo từ cuộc xung đột tại Trung Đông.



Tuần trước, Chính phủ Sri Lanka đã ra lệnh tăng giá bán lẻ nhiên liệu thêm 8% và áp dụng chế độ phân phối để hạn chế tiêu thụ. Một quan chức của Tổng công ty Dầu khí Ceylon cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được mức giảm 15 - 20% lượng tiêu thụ nhiên liệu với lần tăng giá mới nhất này."



Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã ra lệnh áp dụng tuần làm việc 4 ngày và yêu cầu các nhà tuyển dụng tái áp dụng hình thức làm việc tại nhà nếu có thể.



Sri Lanka nhập khẩu toàn bộ dầu mỏ và cũng mua than để sản xuất điện. Nước này mua các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Singapore, Malaysia và Hàn Quốc, trong khi dầu thô cho nhà máy lọc dầu do Iran xây dựng được nhập từ Trung Đông.



Chính phủ cảnh báo xung đột ở Trung Đông kéo dài có thể làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực của Sri Lanka trong việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2022.



Sri Lanka đã vỡ nợ khoản nợ nước ngoài 46 tỷ USD vào năm 2022 sau khi cạn kiệt ngoại hối. Kể từ đó, Colombo đã nhận được gói cứu trợ 2,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Nhằm ứng phó với giá năng lượng toàn cầu đang tăng cao, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ra chỉ thị áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại tất cả các bộ, ngành, cơ quan.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chỉ thị được ban hành ngày 21/3, trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, dẫn đến giá nhiên liệu tăng mạnh. Chi phí nhiên liệu tăng cao cũng được dự báo ảnh hưởng đến sản xuất điện của Campuchia.



Tuy nhiên, Chính phủ Campuchia nhấn mạnh nguồn cung cấp nhiên liệu và điện của Campuchia vẫn ổn định cho các hoạt động kinh tế và cung cấp dịch vụ công cộng, dựa trên các đánh giá của Bộ Mỏ và năng lượng, Bộ Điện lực và các công ty nhập khẩu nhiên liệu.



Để giải quyết tình hình, chính phủ kêu gọi các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu. Bộ Kinh tế và tài chính được giao nhiệm vụ xem xét chi tiêu ngân sách và xác định các lĩnh vực tiết kiệm chi phí, đặc biệt là trong việc sử dụng nhiên liệu, đi lại trong nước và quốc tế, ngoại trừ các hoạt động thiết yếu liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự công cộng và các dịch vụ công chiến lược.



Bộ Nội vụ đã được chỉ thị hướng dẫn chính quyền các địa phương nâng cao hiệu quả việc sử dụng nhiên liệu, bao gồm quản lý giao thông tốt hơn trong giờ cao điểm và các sự kiện quốc gia lớn để giảm tắc nghẽn, cũng như giảm tiêu thụ nhiên liệu không cần thiết.



Tất cả các bộ, ngành và cơ quan cũng được khuyến khích hạn chế các cuộc họp trực tiếp và đi lại đường dài, thúc đẩy việc sử dụng các nền tảng trực tuyến, trừ những trường hợp thực sự cần thiết.



Về vấn đề sử dụng điện, Bộ Mỏ và năng lượng sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết về các biện pháp tiết kiệm năng lượng và phối hợp với Bộ Thông tin để nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các kênh truyền thông.



Các cơ quan chính phủ được yêu cầu thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động văn phòng, trong khi chính quyền địa phương sẽ hợp tác với Công ty Điện lực để nâng cao hiệu quả của hệ thống chiếu sáng công cộng.



Chính phủ Campuchia kêu gọi tất cả các bộ, ngành, cơ quan ở cấp quốc gia và địa phương tích cực hợp tác và thực hiện các biện pháp này một cách hiệu quả và có trách nhiệm./.

