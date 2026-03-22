Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh (25/3/1946-25/3/2026), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục - tiền thân của Binh chủng Công binh.

Trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công binh đã vượt qua nhiều khó khăn, lập nhiều chiến công.

Trong hai cuộc kháng chiến, Bộ đội Công binh vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, thực hiện nhiệm vụ xẻ núi, mở đường, bắc cầu, bảo đảm cho quân ta giành thắng lợi.

Những đóng góp đó được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và hai lần danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.