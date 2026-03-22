Đoàn Thanh niên Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an Nhân dân nhấn mạnh: Trong trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam có những đóng góp xuất sắc của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân.

Mùa Xuân năm 1956, trước yêu cầu đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Bộ Công an, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên lao động các cơ quan Trung ương đã quyết định thành lập Liên chi đoàn thanh niên lao động Bộ Công an - tổ chức tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an ngày nay.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, từ một Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cứu quốc các cơ quan Trung ương với vài trăm đoàn viên, đến nay Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trở thành một tổ chức Đoàn lớn mạnh.

Được sự quan tâm, chăm lo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và tuổi trẻ Công an Nhân dân luôn là đội quân xung kích cách mạng, lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Những chiến công, thành tích của tuổi trẻ Công an Nhân dân được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an trong 70 năm qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, cùng với sự phát triển, trưởng thành của lớp lớp thanh niên Công an Nhân dân, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã hoàn thành sứ mệnh vinh quang được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao phó, thực sự là một tổ chức cách mạng, nơi hun đúc lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến của thanh niên Công an Nhân dân.

Nhiều cán bộ Đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, 15 đồng chí được phong hàm cấp tướng. Thanh niên Công an đã kiêm nhiệm hiệu quả các chức danh lãnh đạo của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trên địa bàn dân cư, đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, thanh niên Công an cần thống nhất nhận thức trong giai đoạn đất nước vươn mình, công tác Công an trước yêu cầu, kỳ vọng tạo ra đột phá mới chính là thời cơ vàng để từng đoàn viên, thanh niên khẳng định trí tuệ, năng lực của bản thân, nỗ lực cống hiến, phấn đấu, đóng góp cao nhất với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, với ngành bằng trách nhiệm, kết quả cụ thể trên mỗi lĩnh vực công tác, trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từng đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân phải là những cán bộ gương mẫu nhất về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nhận việc mới, việc khó, việc ở cơ sở, ở tuyến đầu, vùng sâu, vùng xa; đi đầu thực hiện tinh thần hành động “nói ít làm nhiều, làm đến cùng”; làm vì Đảng, vì dân phải làm nhanh, làm hiệu quả, làm thực chất.

Thanh niên Công an phải là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, là những cán bộ “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất,” đi đầu giúp dân lúc hiểm nguy, gian khó, biết xấu hổ khi không hoàn thành nhiệm vụ, luôn đau đáu, trăn trở làm thế nào để qua thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với những kết quả đạt được mà phải luôn có thái độ khiêm tốn, chân thành, tinh thần học hỏi, cầu tiến bộ, “học tập suốt đời” để nắm bắt đỉnh cao tri thức mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu, cấp ủy các cấp trong Công an Nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo, tạo môi trường, điều kiện để thanh niên Công an học tập, làm việc, phấn đấu, cống hiến. "Chọn đúng người-giao đúng việc," đặt niềm tin, mạnh dạn giao việc mới, việc khó gắn với kèm cặp, hỗ trợ, bồi dưỡng để thanh niên cống hiến, trưởng thành.../.

