Tiếp nối mạch nguồn dân chủ, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp; thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thành công của cuộc bầu cử trước hết được khẳng định qua việc bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 72.437 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Việc bầu đúng, bầu đủ số lượng là một kết quả ấn tượng, phản ánh công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhìn vào bức tranh tổng thể, cuộc bầu cử đảm bảo tỷ lệ hợp lý các đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người ngoài Đảng, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp trí thức, công nhân, nông dân...

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là một tờ giấy, mà là một "biểu tượng sinh động của lòng tin." Như vậy, có thể thấy, trải qua 8 thập kỷ kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên trong ngày toàn dân đi bầu cử - 15/3/2026 vừa qua.

Hơn 76 triệu cử tri 34 tỉnh, thành phố trên khắp dải đất hình chữ S, từ những đô thị, vùng nông thôn, bản làng vùng cao mây phủ đến đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong Ngày hội non sông.

Lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà để cử tri Nguyễn Thị Nhiễu, 90 tuổi trú xã Cam Lâm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỷ lệ đi bầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay (99,7%) thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu mang tầm lý luận, từng bước xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.

Công tác tổ chức bầu cử nhiệm kỳ này cũng ghi dấu ấn đậm nét của chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ trong rà soát danh sách cử tri, cập nhật tiến độ bỏ phiếu theo thời gian thực đã giúp quy trình trở nên minh bạch, chính xác và thuận tiện hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định cuộc bầu cử là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt, khoa học của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung ương và địa phương, giữa các tổ bầu cử và nhân dân đã tạo nên một ngày hội non sông thực sự an toàn và ý nghĩa.

Làm tròn sứ mệnh, làm tròn lời hứa

Điểm sáng nổi bật nhất trong kết quả bầu cử là trình độ học vấn của các đại biểu. Có thể thấy trong số 500 đại biểu Quốc hội trúng cử, có tới 418 đại biểu trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Nếu ở Quốc hội khóa XV, tỷ lệ này đã ở mức rất cao (78,5%), bước sang khóa XVI, con số này tăng lên 83,6%.

Yêu cầu về tăng chất lượng đại biểu cũng đã được nhấn mạnh trong Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị. Kết hợp với việc 100% đại biểu chuyên trách trúng cử, đây chính là "đòn bẩy" quan trọng để chuyên nghiệp hóa hoạt động nghị trường, nâng cao chất lượng lập pháp và đáp ứng kỳ vọng về những quyết sách đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Các chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Một điểm khác biệt lớn trong kỳ bầu cử này là sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kết quả bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 72.437 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là minh chứng cho sự thành công của lộ trình cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò trung gian của đại biểu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc truyền đạt nhanh chóng các chính sách mới của Trung ương đến người dân và ngược lại, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định xây dựng đồng bộ thể chế phát triển là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhiệm kỳ. Vì vậy, khối lượng công việc của các đại biểu nhân dân trong thời gian tới là rất lớn.

Theo bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, để các đại biểu Quốc hội nhanh chóng bắt nhịp, bước vào nhiệm kỳ mới, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng lập pháp, giám sát các vấn đề quan trọng cũng như kỹ năng tiếp xúc cử tri và xử lý kiến nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, cơ quan liên quan sẽ cung cấp tài liệu, thông tin và điều kiện bảo đảm để các đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện để các đại biểu sớm thích ứng và phát huy năng lực, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Trong bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân" Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Các đại biểu cần bám sát thực tiễn sôi động của công cuộc đổi mới." Trọng trách đặt lên vai mỗi đại biểu là cực kỳ nặng nề. Cử tri trao cho đại biểu lá phiếu không chỉ là trao quyền lực, mà là trao gửi niềm tin về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, về một hệ thống pháp luật minh bạch, không còn "điểm nghẽn."

Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các cử tri bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thành công của cuộc bầu cử mở ra tiền đề, động lực mới để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới. Trước mắt, chúng ta cần nhanh chóng ổn định tổ chức Quốc hội và chính quyền các cấp sau bầu cử, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI sắp khai mạc sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, thông qua chương trình hành động của Quốc hội cả nhiệm kỳ, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu. Các đại biểu trúng cử cần nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, bắt tay ngay vào công việc với năng lượng mới, quyết tâm mới, không phụ sự mong đợi của cử tri.

Các đại biểu cần bám sát thực tiễn sôi động của công cuộc đổi mới, tích cực đóng góp trí tuệ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu quả giám sát tối cao và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, đối ngoại… trước yêu cầu mới.

Song song với việc nỗ lực trong nghị trường, từng đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là yêu cầu đạo đức đối với người đại biểu của nhân dân.

Tại Phiên họp thứ 5 của Hội đồng Bầu cử quốc gia diễn ra chiều 21/3 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đại biểu dân cử phải làm tròn sứ mệnh, làm tròn lời hứa trước cử tri và nhân dân.

Cuộc bầu cử lần thứ 16 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau bầu cử, niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân sẽ tiếp tục được củng cố thông qua hoạt động thực tiễn của các đại biểu, qua cơ chế giám sát của cử tri, cũng như trách nhiệm giải trình và sự minh bạch trong hoạt động của cơ quan dân cử...

Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao. Trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, thành công của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 tạo ra một nền tảng vững chắc, là bước khởi đầu quan trọng để kiện toàn bộ máy Nhà nước, tạo xung lực mới để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

