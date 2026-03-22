Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Huế để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01; việc thực hiện Chỉ thị số 46 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đợt giám sát nhằm kịp thời nắm bắt, đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, qua đó phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của thành phố Huế, đồng thời hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả tại thành phố Huế.

Địa phương đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức truyền thống với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; trong đó điểm nhấn là phát huy hiệu quả nền tảng Hue-S trong kết nối, lan tỏa thông tin, phục vụ đô thị thông minh.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép sáng tạo thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang bản sắc Huế. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo tiến độ, phân công rõ trách nhiệm; bước đầu thể hiện nguyên tắc “6 rõ”: rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đối với công tác bầu cử, Thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị bài bản, tổ chức tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, chặt chẽ. Nhờ đó, cuộc bầu cử ngày 15/3 trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao, đứng thứ 2 cả nước; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Ông Lê Hoài Trung cho biết Đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của thành phố để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo, đặc biệt liên quan đến phân cấp, phân quyền, biên chế và các lĩnh vực quản lý nhà nước thiết yếu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu kết luận. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thời gian tới, ông Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng chuyển từ “học tập” sang “hành động,” triển khai đến từng chi bộ, đảng viên; khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động ở tất cả các cấp ủy trực thuộc, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi, đúng nguyên tắc “6 rõ” gắn với “3 công khai” (mục tiêu, tiến độ, kết quả).

Song song đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo đảm hạ tầng số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuyển đổi số của Đảng bộ thành phố; nghiên cứu cơ chế phân bổ, tăng cường nhân lực hỗ trợ cấp xã, góp phần giảm áp lực khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, giám sát số 21, công tác quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại thành phố Huế đã được thực hiện tương đối đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Thành phố đã phân loại những đối tượng đặc thù để có phương thức truyền tải phù hợp, hiệu quả, giúp Nghị quyết gần gũi, dễ hiểu. Việc triển khai được gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; qua đó, từng bước thực hiện tinh thần chuyển từ nhận thức sang hành động.

Các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đồng tình, đánh giá cao thành phố Huế trong công tác nhân sự cuộc bầu cử được thực hiện chặt chẽ. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo thành phần, số lượng cơ cấu theo đúng quy trình, quy định. Các hội nghị hiệp thương được thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ triển khai đợt kiểm tra tiếp theo dự kiến vào tháng 9/2026. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương và việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XIV./.

