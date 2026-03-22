Ngày 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng như việc lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 tại Gia Lai.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ bằng hình thức phù hợp, đúng quy định, bảo đảm người đứng đầu cấp ủy trực tiếp truyền đạt và tổ chức Hội nghị tập huấn đối tượng đặc thù, chậm nhất trong tháng 4/2026 theo đúng lộ trình.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy Gia Lai phải đặc biệt nhấn mạnh đổi mới tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng" với tất cả Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc cập nhật, ban hành Chương trình hành động của tỉnh ngay trong tháng Ba; bảo đảm 100% các cấp ủy trực thuộc hoàn thiện cập nhật Chương trình hành động của cấp mình cho sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, rõ nguồn lực và bám sát nguyên tắc "6 rõ," "3 công khai."

Tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp kỹ thuật đường truyền, công nghệ tại địa bàn vùng sâu, bảo đảm công cuộc chuyển đổi số của Đảng bộ tỉnh được thông suốt và hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh cần có cơ chế linh hoạt phân bổ, tăng cường nhân lực hỗ trợ cho cán bộ cấp xã, để giảm tải áp lực khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong các nhiệm vụ chính trị sắp tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 tiến hành giám sát đợt 1 tại tỉnh Gia Lai với hai nội dung trọng tâm, gồm Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW; Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV nghiêm túc, bài bản, chất lượng, hiệu quả.

Tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chuyển biến mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng." Các văn bản chỉ đạo của tỉnh đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, chi tiết để cấp ủy cơ sở dễ triển khai, dễ thực hiện.

Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, tỉnh đã ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả, tuyên truyền thông qua các ứng dụng nền tảng số. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức trắc nghiệm trực tuyến để đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, qua đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong Chương trình hành động, tỉnh đã phân tích những thuận lợi, khó khăn của Gia Lai sau khi hợp nhất 2 địa phương, để từ đó đưa ra Chương trình hành động sát thực, khả thi.

Dự thảo Chương trình hành động của tỉnh đã cập nhật, bổ sung sát thực tiễn, cập nhật mới hơn 20 nội dung cốt lõi, phù hợp với đặc thù của địa phương, có thể hiện được nguyên tắc "6 rõ": "rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực thực hiện, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình và thời gian hoàn thành, rõ kết quả."

Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 tại Gia Lai đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn tuyệt đối. Kết quả đã bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85/85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Nhằm góp phần hỗ trợ tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Ngoại giao đã chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, Bộ Ngoại giao sẽ cùng với tỉnh Gia Lai hợp tác trong đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, nhất là thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, thúc đẩy liên kết vùng./.