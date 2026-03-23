Quy chế, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vừa ký các Quyết định quy định quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo quốc gia này.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Theo Quyết định số 23/QĐ-BCĐQG, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia) được thành lập theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 5/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 5/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia đặt tại Bộ Quốc phòng là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia.

Thành viên gồm: Chánh Văn phòng là Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị; Phó Chánh Văn phòng là Lãnh đạo Cục Người có công, Bộ Nội vụ và Phó Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị; Ủy viên văn phòng là cán bộ chuyên viên một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2026-2030

Quyết định số 24/QĐ-BCĐQG nêu rõ, giai đoạn từ tháng 1/2026 đến tháng 7/2027, kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; xây dựng, triển khai Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; khảo sát, xây dựng, triển khai dự án rà phá bom mìn, vật nổ các tỉnh biên giới phía Bắc phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chỉ đạo xây dựng, triển khai Chương trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2026-2030; khảo sát, xây dựng kế hoạch rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn cả nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ...

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Nguồn: TTXVN phát)

Mục tiêu từ nay đến tháng 7/2027 (dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2027), phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ và hài cốt liệt sỹ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sỹ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Giai đoạn từ tháng 8/2027 đến tháng 12/2030, Ban Chỉ đạo quốc gia tập trung triển khai các dự án rà phá bom mìn, vật nổ các tỉnh biên giới phía Bắc và trên địa bàn cả nước; tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, ở địa bàn trong nước, tại các khu vực trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sỹ; tập trung giám định ADN, từ khoảng 30.000-50.000 mẫu hài cốt liệt sỹ; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ khu vực biên giới Lào-Thái Lan, Campuchia-Thái Lan, Việt Nam-Trung Quốc và trên biển; chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ...

Theo Kế hoạch tại Quyết định số 25/QĐ-BCĐQG, năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tập trung thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ các cấp; chỉ đạo triển khai dự án rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026; tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ;” hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ; nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đặc thù về cơ chế, chính sách trong công tác giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; triển khai đồng bộ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc...

Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ để giám định ADN

Quyết định số 26/QĐ-BCĐQG nêu rõ: Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc, tạo nền tảng triển khai giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong các năm tiếp theo, đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng theo kết luận của Tổng Bí thư và Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia.

Lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Nội dung của Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ để giám định ADN gồm: Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, xây dựng và ban hành Kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách và công tác bảo đảm cho công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” (Chiến dịch 500 ngày đêm); tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Tổ chức lực lượng (bộ phận chỉ đạo; chuyên môn, chuyên trách, trưng dụng lâm thời...); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tiến hành công tác bảo đảm (cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ...) cho công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trong từng nghĩa trang liệt sỹ gắn với từng địa phương (làm trước, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai diện rộng).

Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Tiến hành chặt chẽ, đồng bộ công tác thống kê; cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ; bàn giao, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ đã được thu thập.

Tổ chức hoàn trả mặt bằng mộ liệt sỹ; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ sau khi khai quật, lấy mẫu; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; tổ chức sơ, tổng kết công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ và Chiến dịch 500 ngày đêm theo quy định.../.

