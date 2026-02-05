Xã hội

Xác định được danh tính hai liệt sỹ nhờ những dòng chữ trên di vật

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m; được bọc trong lớp vải dù, kèm theo các di vật như mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân...

Võ Dung
Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy kèm di vật kèm có ghi dòng chữ đặc biệt. (Ảnh: TTXVN phát)
Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy kèm di vật kèm có ghi dòng chữ đặc biệt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin đã tiến hành đưa hài cốt 2 liệt sỹ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính.

Cụ thể, 2 hài cốt liệt sỹ được xác định là liệt sỹ Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1949, quê quán xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên) và liệt sỹ Trịnh Ngọc Tạc (sinh năm 1949, quê quán xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa). Đây là 2 trong số 5 hài cốt liệt sỹ được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập tại khu vực rừng tràm của một hộ dân thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị từ ngày 2-20/1.

Nguồn tin do các đơn vị từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m; được bọc trong lớp vải dù, kèm theo các di vật như mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân...

ttxvn-hai-cot-liet-sy.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp đưa 2 hài cốt liệt sỹ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính. (Ảnh: TTXVN phát)

Điều đặc biệt là có các di vật khắc tên chôn cùng hài cốt, liệt sỹ Trịnh Ngọc Tạc có mảnh đạn khắc tên, liệt sỹ Nguyễn Minh Thuận có mảnh giấy ghi thông tin.

Đơn vị chức năng cũng phát hiện các di vật khác có ghi dòng chữ “TRẦN VĂN SIẾU,” 3/3 (hoặc 8/8), “VƯƠNG CHÍ CAO.”

Sau khi quy tập và phát hiện di vật có khắc thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh cùng các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính liệt sỹ và lấy ý kiến thân nhân.

Khi có kết luận chính thức và thể theo nguyện vọng của gia đình các liệt sỹ, đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã tổ chức di chuyển hài cốt liệt sỹ Nguyễn Minh Thuận về quê hương Thái Nguyên và hài cốt liệt sỹ Trịnh Ngọc Tạc về quê hương Thanh Hóa.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, làm rõ danh tính các hài cốt liệt sỹ còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#di vật #danh tính liệt sỹ #hài cốt liệt sỹ Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Các đại biểu thực hiện di quách đưa hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đồng Nai: Truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Tin cùng chuyên mục

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng chữa cháy xe khách. (Ảnh: TTXVN phát)

Quảng Trị: Kịp thời dập tắt đám cháy xe khách

Sáng 5/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều phương tiện và nhân lực để kịp thời dập tắt đám cháy xe khách trên đường Điện Biên Phủ, phường Đông Hà bảo đảm an toàn cho hành khách.