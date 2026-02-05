An Giang: Vụ hỏa hoạn bùng phát từ bàn thờ, thiêu rụi hai căn nhà dân

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 5/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Thái Phiên, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Đức, tỉnh An Giang, làm cháy 4 căn nhà của người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Lê Thị Mỹ (sinh năm 1980, trú tại đường Thái Phiên) phát hiện đám cháy bùng phát trên bàn thờ tại gác nhà ông Trần Đại Phúc (sinh năm 1974), là căn nhà liền kề.

Bà Mỹ đã tri hô cho mọi người xung quanh và nhanh chóng điện thoại báo Công an phường Bình Đức cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Do khu vực xảy ra cháy có nhiều nhà dân xây dựng sát nhau, ngọn lửa lan nhanh sang các căn nhà lân cận.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Thành đã huy động 5 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng địa phương và người dân tham gia dập lửa. Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau đó.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn còn lại bị hư hỏng trên 80%.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

