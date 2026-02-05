Sở Xây dựng Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.

Bản tin 60s ngày 5/2/2026 gồm những nội dung sau:

Xây khẩn cấp 2 bể ngầm khổng lồ, Hà Nội giải quyết tình trạng ngập úng.

Người dân đổ về chụp ảnh check-in Tết sau khi chợ Bến Thành “thay áo mới”.

Trung tá hy sinh, Cục Cảnh sát giao thông nói gì về vị trí đặt chốt kiểm soát?

Thủ phủ hoa Đà Lạt tất bật chăm chút các hoa cao cấp phục vụ thị trường Tết.

Thảm kịch cháy nhà lúc 1h sáng khiến ba mẹ con tử vong thương tâm.

Nga coi việc quân đội NATO tiến vào Ukraine là hành động thách thức.

Thông điệp đanh thép từ ông Trump khiến nỗ lực ngoại giao Mỹ và Iran lung lay.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo “hậu quả hủy diệt” nếu hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga hết hạn./.