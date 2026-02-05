Xã hội

TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân vụ cháy tại Đông Hưng Thuận, trao hỗ trợ 100 triệu đồng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hồng Đạt
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 5/2, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ).

Đoàn công tác của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để viếng và động viên thân nhân các nạn nhân.

Cùng tham gia đoàn có đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hưng Thuận và các tổ chức đoàn thể địa phương.

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát đau lòng của gia đình, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người thân các nạn nhân đang phải đối mặt.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình trong công tác hậu sự, cũng như tạo điều kiện giúp ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Dịp này, chính quyền phường Đông Hưng Thuận cùng các cấp, ngành và đoàn thể đã trao hỗ trợ ban đầu với tổng số tiền 100 triệu đồng nhằm giúp gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ cùng ngày tại một căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 50m2, nằm sâu trong hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận. Ba nạn nhân tử vong được xác định gồm chị P.T.M.L (44 tuổi) và hai con là N.P.M.Nh (14 tuổi) và N.P.M.Ng (6 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh và kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Căn nhà có nhiều lớp cửa khóa chặt, trần được lót vật liệu dễ cháy như mút, xốp khiến đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian. Người dân xung quanh đã nỗ lực tiếp cận dập lửa nhưng không thành do nhiệt độ quá cao.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã được điều động đến hiện trường, khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng 15 phút.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hỏa hoạn #phường Đông Hưng Thuận #thăm hỏi Tp. Hồ Chí Minh
