Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tạo sức mạnh tổng hợp trên tuyến biên giới

Lạng Sơn là tỉnh miền núi có đường biên giới dài hơn 231km tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, đồng thời là cửa ngõ giao thương lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc với nhiều cửa khẩu.

Cùng với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Lạng Sơn cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân

Đặc thù biên giới tỉnh Lạng Sơn có nhiều địa hình đồi núi xen kẽ với khe suối, đường mòn, lối tắt tự phát, dân cư sinh sống phân tán, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn. Đây là những yếu tố để các loại tội phạm dễ dàng lợi dụng, nhất là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán người, tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, dự báo nguy cơ liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đấu tranh sát thực tiễn, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Các tổ, chốt công tác được duy trì thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn khu vực biên giới, nhất là trong thời điểm cuối năm. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định địa bàn biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Thạch, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn), cho biết đơn vị quản lý đoạn biên giới dài với nhiều đường mòn, lối tắt. Do đó, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra cơ động, tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra cơ động, thường trực hàng rào biên giới khu vực mốc 1106, thôn Cốc Nam, xã Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp với công an, hải quan, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thực tế cho thấy sự tham gia của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Vì vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới bằng nhiều hình thức phù hợp, sát thực tế.

Tại nhiều thôn, bản giáp biên, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” được triển khai hiệu quả. Người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn trở thành “tai mắt” tin cậy, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Biên phòng kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong năm 2025, quần chúng nhân dân khu vực biên giới tỉnh đã tích cực tham gia cung cấp hàng trăm nguồn tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong đó trên 310 tin có giá trị giúp lực lượng Biên phòng xây dựng kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế địa bàn.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật xuất nhập cảnh tại điểm chốt chặn trên biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ông Lý Văn Hải (trưởng thôn Pò Có, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ Bộ đội Biên phòng thường xuyên xuống cơ sở, tuyên truyền để người dân hiểu pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Nhờ đó, nhiều người hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật và thủ đoạn của tội phạm.

Khi phát hiện người lạ hoặc dấu hiệu bất thường ở khu vực biên giới, mọi người đều báo ngay cho Bộ đội Biên phòng.

Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm

Theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, hoạt động theo đường dây, có sự móc nối chặt chẽ; thường lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu, địa hình hiểm trở hoặc thuê người dân địa phương thông thạo đường biên để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Trong năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án, 32 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý 234 vụ với 919 đối tượng; xử lý hình sự 39 vụ, 71 đối tượng...

Đại tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trên biên giới có thể diễn biến phức tạp.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn sử dụng công nghệ tra soát dữ liệu người dân ra, vào khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng Nghiệp vụ và các Đồn Biên phòng quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, văn bản của cấp trên và xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, nắm sâu, nắm chắc trên biên giới nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, không để bị động bất ngờ.

Lực lượng Biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị làm việc tại cửa khẩu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật sâu rộng tới nhân dân khu vực biên giới để nâng cao hiểu biết của người dân về các loại tội phạm, nhận rõ những hành vi vi phạm pháp luật và không tiếp tay cho tội phạm...

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn đã khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.../.

Lạng Sơn: Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, cửa khẩu với Trung Quốc Năm đồn Biên phòng ở Lạng Sơn và Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) cam kết xây dựng “Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên,” góp phần xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.